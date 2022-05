La campionessa del mondiale rally rinasce a 25 anni di distanza. La britannica Prodrive, preparatrice di vetture da corsa per numerose Case in tutto il mondo, ha presentato la P25, un restomod in tiratura limitatissima che vuole tenere viva la memoria di una leggenda come la prima generazione della Subaru Impreza.

Anche se non ci sono ancora foto ufficiali, Prodrive ha pubblicato un primo bozzetto completo dell’auto e ne ha rivelato tante specifiche nel dettaglio.

Curata dagli stessi autori dell’originale

Come chiarito dall’azienda, la P25 s’ispira alla Impreza 22B STI, un’edizione speciale lanciata da Subaru nel 1998 per celebrare il terzo titolo costruttori conquistato l’anno prima. Il modello sembra confermare in toto le linee della coupé a tre porte, inclusi l’iconico cofano con la grande presa d’aria centrale e l’alettone.

Le proporzioni sembrano ancora più aggressive, con una larghezza più ampia e cerchi in lega di dimensioni più generose, ma per apprezzare le forme definitive bisognerà attendere il Goodwood Festival of Speed in programma dal 23 al 26 giugno, dove la P25 farà la sua prima uscita.

Sta di fatto che il progetto mantiene una certa continuità con l’Impreza originale, dato che il design del restomod è stato curato da Peter Stevens (autore della Subaru da WRC originale), mentre l’ingegnerizzazione è stata seguita da David Lapworth (anch’esso coinvolto nello sviluppo dell’auto da rally degli anni ’90).

Pronto un motore boxer da 400 CV

Un altro dettaglio importante della Prodrive è il motore. Al posto del 2.2 boxer turbo da 276 CV della 22B STI originale, sulla P25 troviamo un 2.5 boxer da 400 CV con un cambio semiautomatico a 6 rapporti con paddle al volante. Non è chiaro se si tratti dello stesso motore della WRX STI venduta fino al 2021, il quale aveva raggiunto i 345 CV nella versione speciale S209 dedicata al mercato USA.

Inoltre, Prodrive assicura che il restomod della Subaru è stato attentamente studiato per ridurre al massimo il peso complessivo impiegando tanta fibra di carbonio.

La Casa ha già aperto gli ordini della P25, ma chi è interessato deve affrettarsi: saranno costruiti solo 25 esemplari a prezzi che – anche se non dichiarati ufficialmente – si prospettano da veri collezionisti.