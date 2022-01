Promozione a pieni voti per DiM400, il simulatore di guida sviluppato dal Politecnico di Milano e installato nel Campus di Bovisa. Costato 5 milioni di euro, di cui 2 finanziati dalla Regione Lombardia, il sistema è stato provato da Toni Purcaro, presidente di DEKRA Italia, la società di testing specializzata nel settore auto.

“La ricerca sulla sicurezza stradale sta compiendo passi importanti verso l’innovazione e il nuovo progetto di simulatore di guida, il DiM400, realizzato dal Politecnico di Milano con il contributo della Regione Lombardia, rappresenta un risultato concreto e di assoluto valore, che viene messo a disposizione dell’intera comunità”, è il giudizio di Purcaro dopo essere salito a bordo.

Tutti gli usi possibili

Ma quali sono le qualità che hanno affascinato così tanto il presidente di DEKRA? Le ricorda la stessa società: DiM400 è “assolutamente innovativo, unico al mondo per le sue caratteristiche, che permettono non solo un’esperienza realistica ma di testare componenti e mezzi con una precisione fino ad oggi impossibile”. Il simulatore si rivela uno strumento utile in particolare “per lo sviluppo della mobilità sostenibile”.

E tutto questo “servirà per la progettazione e la costruzione di nuovi veicoli ecologici, per lo sviluppo di componenti con impiego innovativo di materiali, per le applicazioni relative alla dinamica del veicolo, l’ottimizzazione dei consumi, per verificare il funzionamento di sistemi di sicurezza attiva (ADAS), per applicazioni di connessione tra veicoli e infrastrutture, oltre che per applicazioni di guida autonoma”. Persino “lo sviluppo del motorsport sostenibile sarà possibile”.

“Prospettive interessanti”

“Il tema della sicurezza stradale – conclude Purcaro –, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è cruciale nel settore dei trasporti e della mobilità ed è un tema che DEKRA, gruppo multinazionale presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti, ha sempre posto al centro della propria attività. Per questo ritengo che il simulatore di guida realizzato dall’Ateneo milanese possa offrire interessanti prospettive, soprattutto sotto il profilo della sostenibilità”.