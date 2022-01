L'anno nuovo è appena cominciato, per cui è questo il momento di tirare le somme su quanto visto nel 2021 e su che cosa dobbiamo aspettarci da questo 2022. Abbiamo già parlato delle auto più vendute dell'anno e di tutte le novità in arrivo e, come di consueto, non si può non affrontare il tema della sicurezza.

EuroNCAP, come ogni anno, ha comunicato i migliori risultati del 2021 per ogni categoria assegnando il premio "Best in Class" alle auto vincitrici. In tutto, durante l'anno sono state testate e valutate 33 auto nuove, 22 delle quali hanno ottenuto la massima valutazione a 5 stelle.

Le vincitrici

La Mercedes EQS è l'unica a essere risultata la migliore in due categorie distinte, "Executive Car" e "Pure Electric", battendo di misura la più compatta Polestar 2. Nella categoria "Small Off-Road", la vincitrice è la Nissan Qashqai con uno straordinario 95% di efficacia ottenuto nell'ambito della sicurezza attiva.

Il premio nella categoria "Large-Off Road" va al primo SUV completamente elettrico di Skoda, la Enyaq iV, mentre la Toyota Yaris Cross ha conquistato il primo posto nella categoria "Piccola monovolume". Per quanto riguarda le utilitarie, la Skoda Fabia è stata la migliore "Small Family Car".

Auto Categoria Punteggio Mercedes EQS Executive Car

Pure Electric - Occupanti adulti: 96%

- Occupanti bambini: 91%

- Pedoni: 76%

- Assistenti alla guida: 80% Nissan Qashqai Small Off-Road - Occupanti adulti: 91%

- Occupanti bambini: 91%

- Pedoni: 70%

- Assistenti alla guida: 95% Skoda Enyaq iV Large Off-Road - Occupanti adulti: 94%

- Occupanti bambini: 89%

- Pedoni: 71%

- Assistenti alla guida: 82% Toyota Yaris Cross Small MPV - Occupanti adulti: 86%

- Occupanti bambini: 84%

- Pedoni: 78%

- Assistenti alla guida: 81% Skoda Fabia Small Family Car - Occupanti adulti: 85%

- Occupanti bambini: 81%

- Pedoni: 70%

- Assistenti alla guida: 71%

Come viene assegnato il premio Best in Class

Il premio EuroNCAP Best in Class viene assegnato alle auto che ottengono i migliori risultati complessivi nelle categorie che vedono almeno tre modelli partecipanti nello stesso anno. I vincitori devono aver ottenuto una valutazione a cinque stelle e brillare in tutte le prove a cui sono stati sottoposti.

Michiel van Ratingen, segretario generale dell'Euro NCAP, ha commentato: