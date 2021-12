Fine anno col botto per l'EuroNCAP, con ben 11 auto protagoniste dei crash test svolti dall'ente europeo per la sicurezza delle auto, che ha assegnato zero stelle alla Renault Zoe e una alla Dacia Spring, le 2 piccole elettriche del Gruppo Renault che portano quindi a casa risultati che di fatto le bocciano per quanto riguarda la sicurezza.

Si prendono invece 5 stelle le BMW iX, Mercedes EQS, Genesis G70, GV70, Skoda Fabia e Nissan Qashsqai mentre la Fiat 500 elettrica ottiene 4 stelle. Di seguito trovate tutti i risultati.

Emissioni zero, sicurezza poca

Partiamo proprio dalle clamorose bocciature di Renault Zoe e Dacia Spring: le 2 elettriche hanno ottenuto basse valutazioni in tutte e 4 le fasi dei test, con la Spring che fa segnare un 32% alla voce "Sicurezza attiva", mentre la Zoe fa ancora peggio con un 14%. Non vanno meglio gli altri parametri, dalla protezione degli adulti a quella di pedoni e ciclisti, passando per la sicurezza dei più piccoli.

Renault Zoe crash test

Risultati inaspettati che, come fa notare lo stesso EuroNCAP, stridono pesantemente con la storia di Renault che con la Laguna nel 2001 fu la prima Casa a ottenere le 5 stelle nei crash test.

Le prime della classe

Brillano invece le nuove ammiraglie elettriche tedesche, con la Mercedes EQS a far segnare uno dei migliori risultati di sempre nella protezione adulti (96%) e dei bambini (91%), seguita dalla BMW iX, il nuovo SUV elettrico bavarese che per gli adulti ottiene la il 91% e l'87% per i bambini. Al debutto ufficiale in Europa Genesis (il brand di lusso di Hyundai) ottiene 5 stelle per la station G70 e per il SUV GV70, entrambi con l'89% per quanto riguarda la protezione degli adulti e l'87% per i bambini.

Mercedes EQS crash test Genesis G70 crash test BMW iX crash test

Chiudono il gruppo a 5 stelle Skoda Fabia, Nissan Qashqai e Volkswagen Caddy.

Le altre valutazioni

Tra le auto testate dall'EuroNCAP era presente anche la Fiat 500 elettrica, che si porta a casa 4 stelle col 67% ottenuto per quanto riguarda la protezione dei pedoni e i sistemi di assistenza alla guida, mentre protezione adulti e bambini hanno ottenuto rispettivamente 76 e 80%.

Fiat 500e crash test MG Marvel R crash test

In compagnia della piccola emissioni zero italiana si posiziona la MG Marvel R, SUV compatto del brand cinese disponibile sia con classiche motorizzazioni endotermiche sia in versione 100% elettrica.