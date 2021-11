L’EuroNCAP, come sappiamo bene, è il programma europeo che mette alla prova tutti i nuovi modelli di auto. I test sono incentrati principalmente sulla sicurezza e il collaudo più conosciuto è quello dei crash test. L’ente però ha allargato lo spettro dei suoi test ed ha provato i sistemi di assistenza in autostrada. I risultati sono piuttosto interessanti, eccoli di seguito.

La valutazione

Cosa si intende per “sistemi di assistenza in autostrada”? L’EuroNCAP ha preso in esame le auto dotate di dispositivi in grado di far mantenere una velocità costante, una corretta distanza di sicurezza e il veicolo al centro della corsia. In altri termini, si parla del cruise control adattativo e del Lane Centering.

Per la valutazione sono state analizzate la capacità dell’auto di assistenza ad una guida sicura e il grado di coinvolgimento del conducente. Inoltre, è stato valutato anche il supporto di sicurezza offerto dal veicolo in caso di imprevisto (Safety Backup).

Le auto della prova

Le protagoniste della prova sono state BMW iX3, Ford Mustang Mach-E, Cupra Formentor, Polestar 2, Hyundai Ioniq 5, Toyota Yaris e Opel Mokka-e. Secondo i test, l’auto più sicura è la BMW con sistemi di sicurezza classificati come “Molto Buono”. Ford e Cupra hanno ottenuto “Buono”, mentre Polestar e Hyundai sono risultate “Medie”. Giudizio “Base”, infine, per Toyota e Opel.

Come evidenziato dall’ente, la tecnologia di assistenza alla guida è offerta su un numero sempre maggiore di vetture, ma con livelli di prestazioni e costi diversi. Generalmente, le vetture dei test hanno mostrato un buon equilibrio tra Assistance Competence (il grado in cui il sistema aiuta il guidatore) e Driver Engagement (la misura in cui il conducente deve mantenere il controllo del veicolo).

Modello Punteggio globale Assistance Competence Safety Backup BMW iX3 Molto buono 83% 86% Cupra Formentor Buono 70% 74% Ford Mustang Mach-E Buono 69% 83% Polestar 2 Medio 50% 85% Hyundai Ioniq 5 Medio 77% 50% Toyota Yaris Base 56% 53% Opel Mokka-e Base 57% 44%

BMW iX3 (2022) Foto di Ford Mustang Mach-e GT Cupra Formentor

Questi sistemi, infatti, non prevedono il controllo totale dell’auto e il conducente deve essere sempre vigile e pronto ad intervenire. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nei prossimi anni, grazie ai progressi costanti nel campo della guida autonoma.