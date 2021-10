Arrivano i risultati dei nuovi crash test effettuati dall'EuroNCAP, l'ente europeo per la sicurezza delle auto, dove i protagonisti sono stati 5 tra SUV e crossover con ben 2 modelli 100% elettrici e gli altri mossi (anche) da motorizzazioni elettrificate. Si tratta di Ford Mustang Mach-E, Hyundai Bayon, Hyundai Tucson, Hyundai Ioniq 5 e Toyota Yaris Cross. Una tornata di test ricca di valutazioni a 5 stelle, il massimo dei voti, con la sola Bayon ferma a 4.

Modelli ad assetto più o meno rialzato, come piace al mercato, con risultati molto buoni dove la Ford Mustang Mach-E ha primeggiato su tutti come media voto. Ma vediamo nello specifico come se la sono cavata i 5 modelli messi alla prova.

Ford Mustang Mach-E - 5 stelle

Come detto il SUV elettrico statunitense è stato il primo della classe nella nuova tornata di test dell'EuroNCAP, con 92% per quanto riguarda la protezione degli adulti, 86% per quella dedicata ai più piccoli, 69% per la sicurezza dei pedoni e 82% invece tenendo conto dei vari sistemi di assistenza alla guida.

Da sottolineare gli ottimi risultati ottenuti dalla Ford Mustang Mach-E nella protezione del passeggero anteriore in tutti i vari tipi di impatto, con il massimo dei voti sfiorato per quanto riguarda l'impatto laterale, grazie anche alla presenza dell'airbag centrale. Punteggio massimo invece per impatto frontale e laterale dei più piccoli.

Hyundai Bayon - 4 stelle

Il crossover coreano è l'unico in questa nuova serie di crash test a non ottenere le 5 stelle EuroNCAP, fermandosi a 4. Risultato comunque buono penalizzato però da alcuni elementi della plancia, in caso di urto, possono danneggiare le gambe degli occupanti anteriori e per questo il punteggio totale si è fermato al 76%, anche per via di una protezione non ottimale per la protezione del torace di chi siede dietro.

Hyundai Bayon crash test

Buone invece le valutazioni della Hyundai Bayon riguardanti pedoni e ciclisti, col 76% e secondo voto più alto di questo ciclo di test.

Hyundai Ioniq 5 - 5 stelle

Per la prima auto elettrica del nuovo brand emissioni zero di Hyundai il debutto è bagnato con 5 stelle EuroNCAP, con l'88% ottenuto nella protezioni degli adulti, specialmente per quanto riguarda il passeggero anteriore. Buona anche la protezione bambini (86%), col massimo dei voti nella protezione laterale.

Hyundai Ioniq 5 crash test

Per quanto riguarda pedoni e ciclisti il giudizio della Hyundai Ioniq 5 si ferma al 63%, con una votazione bassa se si considera la protezione dei pedoni mentre la sicurezza dei ciclisti ottiene 8,2 punti su 9. Infine degna di nota la dotazione di sistemi di sicurezza alla guida, che vale l'88%, al primo posto tra le 5 auto testate.

Hyundai Tucson 5 stelle

L'apprezzato SUV coreano alla voce protezione adulti nell'impatto frontale non spicca, con rischi per gambe e torace dei passeggeri anteriori, mentre nel laterale la Hyundai Tucson sfiora il massimo dei voti, per un totale pari all'86%. Un punto percentuale in meno della protezione bambini (87%), al top in questo giro di test.

Hyundai Tucscon crash test

Le forme della carrozzeria non aiutano invece per quanto riguarda la protezione di pedoni e ciclisti, mentre la frenata d'emergenza ha una buona risposta. Infine i sistemi di assistenza alla guida si meritano una votazione del 70%.

Toyota Yaris Cross - 5 stelle

La prima volta della Yaris con assetto rialzato ha una media voto da 5 stelle, con l'86% per la protezione degli adulti, specialmente per quanto riguarda l'impatto laterale, mentre quello frontale è marginale per tronco e gambe dei passeggeri anteriori. Buona anche la votazione (84%) per i più piccoli.

Toyota Yaris Cross crash test

Buona la risposta della frenata d'emergenza della Toyota Yaris Cross per quanto riguarda i pedoni, mentre fa leggermente peggio quando si parla di ciclisti, per un totale del 78%, mentre i sistemi di assistenza alla guida si meritano l'81%.