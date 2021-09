Mai così eterogeneo il panorama delle nuove auto messe alla prova da Euro NCAP, l'ente indipendente che sottopone a verifiche e crash test sempre più severi le vetture di nuova commercializzazione: stavolta sotto la lente ci sono cinque nuove auto molto diverse per propulsione, ma tutte uscite bene dalle prove con 5 stelle su 5.

Nella lista troviamo infatti i modelli d'esordio sui mercati del Vecchio Continente (non tutti) di due nuovi brand cinesi, il SUV ibrido Lynk & Co 01 e quello elettrico di NIO, l'ES8. A questi si aggiungono la 100% elettrica Audi Q4 e-tron, la seconda generazione di Toyota Mirai, l'unica in commercio con alimentazione a idrogeno, mentre la vecchia guardia endotermica è rappresentata dall'ultima evoluzione della Subaru Outback. Ma vediamo come si sono comportate nel dettaglio.

Lynk & Co 01 - 5 stelle

Lynk & Co è un marchio che sta provando ad affermarsi anche in Europa e, almeno per quanto riguarda la sicurezza, sembra essere sulla strada giusta. Lo dimostra il punteggio di 5 stelle Euro NCAP ottenuto dal modello 01, il SUV con dimensioni da segmento C che condivide la meccanica con la Volvo XC40.

I risultati sono impressionanti. Il Lynk & Co ibrido si è comportato bene in tutte le categorie, ma quello che spicca è il suo punteggio del 96% per la protezione degli occupanti adulti, incluso un punteggio massimo per l'impatto laterale. A questo si aggiungono un'ottima valutazione sulle prestazioni nel crash test relative a bambini di età tra i 6 e i 10 anni (23,9 punti su 24) e una serie completa di funzioni di sicurezza attiva che gli consentono il raggiungimento delle cinque stelle.

NIO ES8 - 5 stelle

La seconda vettura cinese che ha ricevuto 5 stelle nell'ultima valutazione condotta da EuroNCAP è la NIO ES8, il SUV da 6/7 posti che è pronto a sbarcare nel mercato norvegese per poi, in futuro, debuttare in altri cinque Paesi europei.

Il modello completamente elettrico si è distinto soprattutto grazie al suo eccellente livello di sicurezza attiva, ottenendo una valutazione complessiva del 92% per quanto riguarda i sistemi dedicati alla prevenzione degli incidenti.

Audi Q4 e-tron - 5 stelle

Il terzo modello che ha ottenuto 5 stelle Euro NCAP è la Audi Q4 e-tron. Il SUV completamente elettrico della Casa dei Quattro Anelli che nasce sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen si è comportato egregiamente in tutte le categorie eccetto quella che valuta i sistemi di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada (ciclisti e pedoni) dove ha ottenuto una valutazione del 66%.

La protezione degli adulti e dei bambini a bordo della vettura da impatti frontali e laterali invece è ottima con punteggi rispettivamente del 93% e dell'89%. Buono anche il comportamento dei sistemi di sicurezza attiva che hanno raggiunto una valutazione dell'80%.

Toyota Mirai - 5 stelle

La Toyota Mirai è stata una delle prime vetture ad essere alimentata con una cella a combustibile a idrogeno. La presenza del serbatoio che immagazzina il gas ad alta pressione richiede un livello di sicurezza altissimo soprattutto in caso di impatto. Proprio per questo motivo l'ente Euro NCAP ha valutato con particolare attenzione la sicurezza in caso di incidente e post-incidente del Mirai.

Il risultato finale è la promozione a pieni voti (5 stelle) della Mirai con punteggi elevati sia per quanto riguarda la protezione degli adulti (88%) e dei bambini (85%) sia per quanto riguarda i sistemi di sicurezza attiva (82%) e la valutazione dei sistemi per la protezione degli utenti vulnerabili della strada (80%).

Subaru Outback - 5 stelle

L'ultima vettura di questa lista è anche l'unico modello ad essere equipaggiato con un powertrain tradizionale. Stiamo parlando della Subaru Outback che con la sesta generazione ha introdotto numerose novità a livello di sicurezza tra cui l'utilizzo di una scocca più rigida e l'implementazione di sofisticati sistemi di sicurezza attiva.

La Subaru Outback si è distinta proprio nella categoria Safety Assist dove ha ottenuto una valutazione del 95%. Come la NIO ES8 anche il modello della Casa delle Pleiadi dispone di un sistema che monitora l'attenzione del guidatore combinando i movimenti oculari e gli input sullo sterzo. Buono anche il punteggio nella protezione degli adulti e dei bambini con percentuali dell'88% e dell'89%.