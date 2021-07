Nella terza terza sessione di crash test organizzati nel 2021 da EuroNCAP, l'ente indipendente europeo che certifica la sicurezza dei nuovi veicoli, Opel Mokka e Renault Kangoo hanno ottenuto una valutazione complessiva di 4 stelle su un massimo di 5 assegnabili.

Si tratta di un risultato positivo, anche perché va tenuto conto del fatto che soltanto questi due modelli sono stati testati secondo il protocollo più recente e severo in quanto nati da piattaforme nuove, mentre per le altre 4 vetture, che hanno ottenuto tutte 5 stelle, sono stati adottati i parametri di altri modelli con la medesima base testati precedentemente, quindi 2019 per Mercedes GLA ed EQA (stessa base di Classe B), 2020 per Cupra Leon (base Seat Leon) e 2016 per Volkswagen Tiguan eHybrid.

Kangoo, il punto debole resta il laterale

Grazie alla nuova piattaforma CMF, Renault Kangoo ha ottenuto buoni risultati nei crash test, tranne nell'impatto laterale, dove la protezione offerta ai passeggeri è stata giudicata modesta impedendogli di arrivare al massimo punteggio. Positivi invece la disponibilità e il comportamento dei sistemi di sicurezza attiva, in particolare la frenata automatica che protegge da rischi con auto, pedoni e ciclisti, che ha funzionato sempre regolarmente.

Mokka paga la dotazione

Anche la nuova Opel Mokka nasce su una piattaforma nuova, la CMP di PSA, che ha soddisfatto in modo adeguato le prove di urto, ma nonostante sia moderna e al passo con la concorrenza, è stata penalizzata da alcune dotazioni non di serie come il sistema di arresto automatico con riconoscimento pedoni e ciclisti e l'airbag centrale (disponibile in realtà su pochissimi modelli tra cui Honda jazz).

L'esito conferma, come ha sottolineato nel comunicato di stamani il presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, che per ottenere le valutazioni migliori occorre spingere soprattutto sulle tecnologie per la sicurezza attiva, da introdurre come equipaggiamenti standard.

