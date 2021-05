La Mercedes-AMG One è stata svelata ormai quattro anni fa. Eppure l’entusiasmo attorno alla prima hypercar della Freccia d’Argento continua ad essere davvero elevato. Lo sviluppo ha richiesto tanto tempo principalmente per una ragione: adattare il motore della F1 W06 Hybrid del 2015 ad un’auto omologata per la strada.

A giudicare dal sound, sembra che gli ingegneri tedeschi ci siano riusciti alla grande.

Intimorisce anche da ferma

Il video pubblicato da CarSpyMedia ci consente di apprezzare il suono degli scarichi dell’hypercar tedesca. Anche da ferma, l’auto sembra quasi pronta al decollo. Sul circuito del Nurburgring, invece, il motore fa sentire il suo urlo fino agli 11 mila giri al minuto.

Il principale ostacolo nell’adattamento del motore ad un’auto stradale ha riguardato le normative europee sulle emissioni. Il reparto AMG ha così abbassato da 5.000 a 1.200 giri al minuto il regime minimo del propulsore 1.6 turbo supportato da 4 motori elettrici per un totale di 1.200 CV.

Nel video vengono mostrati due prototipi, entrambi decorati con la livrea E Performance mostrata durante il debutto della GT 73e, l'ammiraglia esagerata da 800 CV in arrivo nei prossimi mesi.

Si prepara al record

L’AMG One ha tutti gli ingredienti per trasformarsi in un vero mostro da Nurburgring e per stabilire un nuovo record sul circuito. Il tempo da battere è di 6:43.61 stabilito da un’altra Mercedes, ovvero l’AMG GT Black Series. Recentemente vi abbiamo mostrato che anche Lamborghini si è messa al lavoro per tentare il giro da record nell’Inferno Verde. Vedremo se il Toro riuscirà a farcela con l’Huracan STO.

La principale rivale dell’AMG One, comunque, dovrebbe essere l’Aston Martin Valkyrie. L’hypercar inglese con un 6.5 V12 da 1.176 CV è in una fase meno avanzata dello sviluppo, ma una volta messa in strada potrebbe essere un vero osso duro per il bolide tedesco.