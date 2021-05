La Lamborghini Huracan STO è una delle “Lambo” più estreme di sempre. Ma quanto è davvero veloce? Sembra che presto lo scopriremo. CarSpyMedia ha ripreso una STO al Nurburgring mentre è (probabilmente) alla ricerca di un nuovo record nell’Inferno Verde. Per detronizzare la regina Mercedes AMG GT Black Series, la Huracan pare essere stata modificata dal team di ingegneri.

A suo agio tra le curve

Nella prima parte del video si nota il gruppo di ingegneri mentre sostituisce gli pneumatici e fa il pieno alla STO. Una delle taniche di carburante riporta la scritta “benzina speciale” e ha il logo di Panta, un’azienda specializzata, appunto, in benzina per auto da corsa.

Lamborghini starebbe utilizzando del carburante da competizione per fissare il nuovo record sul circuito? Difficile dirlo con certezza. In alternativa, potrebbe trattarsi di una serie di test eseguiti per altri mille motivi diversi dal record stesso.

Sta di fatto che nel resto delle riprese si vede una Huracan letteralmente scatenata in pista. C'è anche da dire che alcuni rumors parlano di un tentativo di “giro cronometrato” in arrivo nei prossimi giorni.

I numeri per provare il record

In ogni caso, il record da battere è di 6:43.616 stabilito dal pilota Maro Engel al volante dell’AMG GT Black Series lo scorso novembre.

Nei primi posti della classifica sono presenti ben tre Lamborghini: in seconda posizione c’è l’Aventador SVJ LP770-4, mentre all’undicesimo posto c’è l’Aventador SuperVeloce LP750-4. È interessante notare come l’Huracan Performante LP640-4 sia la quinta della graduatoria. Fino all’arrivo dell’STO, questo modello rappresentava l’Huracan più veloce al Nurburgring.

Chissà se la nuova variante ancora più estrema saprà fare di meglio. Effettivamente, i numeri per tentare l’impresa ci sono tutti: il 5.2 V10 eroga 640 CV e spinge la Lamborghini fino a 310 km/h con uno scatto 0-100 km/h di 3 secondi e 0-200 km/h in 9 secondi. Rispetto alla Performante, la STO può contare su 43 kg in meno e su un’aerodinamica ancora più efficiente e sofisticata.