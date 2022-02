Il ventaglio di auto elettriche presenti in gamma Mercedes continuerà a crescere nei prossimi anni, tra le nuove proposte arriverà anche l'EQE SUV. Versione più alta della berlina EQE, sarà disponibile in diverse versioni, comprese le varianti più sportive AMG. In queste nuove foto spia vediamo, ecco i primi test proprio della versione firmata dal reparto sportivo di Affalterbach.

Vediamola in dettaglio

A una rapida occhiata, l'EQE SUV in versione AMG non sembra diverso dalla versione standard, ma guardando più attentamente ecco spuntare alcune modifiche estetiche. La più evidente è l'altezza da terra ridotta, insieme ai cerchi in lega dedicati.

L'altra differenza è nella parte anteriore, dove un paio di splitter sul paraurti anteriore spuntano sotto al wrapping. Paraurti anteriore che sembra avrà una forma simile agli altri modelli della gamma Mercedes EQ, come la EQS.

I powertrain

Non ci sono ancora dettagli ufficiali riguardo il powertrain, ma Mercedes ha lasciato intendere che la berlina EQE in versione AMG 63 potrebbe produrre circa 671 CV (500 kilowatt) quando arriverà sul mercato. Avrebbe senso pensare, quindi, che per il SUV sarà previsto lo stesso powertrain.

La potenza in gioco è certamente molta, ma inferiore rispetto a quella prodotta dalla berlina AMG EQS: ben 751 CV (552 kW). Per questo prossimo SUV elettrico saranno disponibili anche versioni molto meno potenti e non AMG, con il modello base che probabilmente produrrà circa 300 CV, considerando che l'EQE 350 standard produce 288 CV (215 kW).

Mercedes non ha annunciato ancora l'uscita dell'EQE in versione rialzata, ma sappiamo che, come per il SUV EQS, dovrebbe essere entro l'anno.