Juan Manuel Fangio è considerato da molti il ​​più grande pilota da corsa di tutti i tempi. Il suo contributo nel mondo del motorsport rimarrà per sempre impresso nella storia e le auto da lui possedute valgono oggi milioni di euro. Nel 2013 la Mercedes F1 che gli era appartenuta fu venduta a 22 milioni di euro e due anni dopo, nel 2015, la Ferrari 290 MM che nel 1956 era stata costruita per lui arrivò persino a 25,5 milioni di euro.

Ora ce n'è un'altra all'asta: la sua Mercedes 300 SL Roadster del 1958. RM Sotheby's la batterà all'asta con un'offerta riservata a marzo 2022.

Un legame particolare

Fangio potrebbe essere associato a più case automobilistiche vista la sua lunga carriera agonistica, ma con Mercedes ebbe sempre un legame particolare.

Nel 1954 entrò nel team Mercedes-Benz guidando la W196 e divenne campione del mondo piloti per la seconda volta in carriera. Poi nel 1955 corse al fianco di Stirling Moss. Questa Mercedes 300 SL Roadster gli venne regalata dal marchio stesso quando annunciò il ritiro nel 1958. Poi, nel 1974, il campione venne persino nominato Presidente della Mercedes-Benz Argentina.

Originale in tutti i sensi

La Mercedes 300 SL Roadster di Fangio è rifinita in azzurro metallizzato su un color crema con un motivo simile alla bandiera nazionale argentina. Ha ancora il suo motore originale, un tre litri sei cilindri in linea, il selettore delle marce, il volante e i sedili dell'epoca.

Fangio vi percorse più di 70 mila chilometri viaggiando sia in Europa che Sud America. "Quest’auto ha segnato la mia infanzia e ha risvegliato in me emozioni profonde in quanto ha accompagnato a lungo mio zio dopo il suo ritiro dalle corse", racconta il nipote.

Il prezzo per aggiudicarsi questa Roadster 300 SL unica nel suo genere non sarà svelato al pubblico, ma possiamo già ipotizzare che ci vorranno sette o addirittura otto cifre per comprarla.