Risale al 25 aprile del 1926 il primo successo di Maserati nel mondo del motorsport, con la vittoria alla Targa Florio nella classe 1500 cc della Tipo26 guidata dal fondatore della Casa Alfieri Maserati.

Da quel momento la Casa del Tridente ha dato vita a un lungo e vincente ciclo di vittorie, grazie anche al contributo di Juan Manuel Fangio, campione del Mondo di Formula 1 nel 1957 a bordo della Maserati 250F. E proprio all'asso argentino rende omaggio lo speciale allestimento F Tributo delle Maserati Levante e Ghibli.

Colori speciali

Presentate in anteprima mondiale al Salone di Shanghai le versioni speciali di SUV e berlina del Tridente si riconoscono fin da subito per gli speciali colori scelti per le carrozzerie: Rosso Tributo, a riprendere la tinta che ha caratterizzato e caratterizza le auto italiane nei campionati motorsport, o Blu Tributo, uno dei 2 colori (assieme al giallo) della città di Modena, la casa di Maserati.

Giallo che si ritrova in dettagli delle Maserati Levante e Ghibli F Tributo, sui profili dei cerchi in lega da 21" e sulle pinze freno. Infine in abitacolo il nero della pelle pienofiore che riveste sedili ed altri elementi è interrotto dalle cuciture rosse o gialle.

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi delle Maserati Levante e Ghibli F Tributo ancora non è stato comunicato il listino, nè la gamma motori disponibile. Non si sa quindi se lo speciale allestimento sarà disponibile per tutta la gamma, comprese le nuove versioni mild hybrid a 48 Volt, o se verrà riservato alle motorizzazioni più potenti di SUV e berlina modenesi.

Maserati, cosa arriverà

La Casa del Tridente continua così la tradizione di versioni speciali che negli anni hanno costellato la gamma. Un antipasto in attesa di novità ancora più importanti come la Maserati Grecale, SUV medio in arrivo entro la fine del 2021, per poi lanciarsi nel mondo dell'elettrico con le nuove GranTurismo e GranCabrio, prime Maserati a batteria alle quali seguiranno Grecale ed MC20 elettriche.