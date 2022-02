Dal 1979 ad oggi la Mercedes Classe G è cambiata poco. Entro la fine di quest'anno arriverà il restyling e tra il 2023 e il 2024 vedremo la svolta: la variante elettrica, la EQG di serie. Nel frattempo, sta arrivando anche la rinnovata versione 4x4 2 (al quadrato), dotata di un assetto aggressivo con altezza da terra maggiorata e pneumatici tassellati.

In questa serie di foto spia possiamo vederla in anteprima mentre "si allena" sulla neve. Non ci sono fotografie degli interni, ma le immagini ci mostrano molto bene com'è all'esterno e già sappiamo qualcosa sulle sue caratteristiche tecniche.

Poco spazio all'immaginazione

Lo stile squadrato della Classe G è confermato ancora una volta. Nonostante il camouflage copra gli ampi passaruota, una porzione del tetto, il portapacchi con luci ausiliarie e la copertura del cerchione della ruota di scorta a grandezza naturale, tutto il resto dell'auto è chiaramente visibile.

Le sospensioni più alte le garantiscono migliori capacità in fuoristrada. La precedente, lo ricordiamo, offre 450 millimetri di altezza da terra e 1 metro di profondità di guado. Per l'originale Classe G 4x4 2, Mercedes ha utilizzato come base l'AMG G63 6x6, aggiornando la Classe G con trazione integrale permanente, differenziali bloccabili e altro ancora.

Cosa c'è sotto il cofano

La rinnovata Classe G 4x4 2 dovrebbe essere dotata di un V8 biturbo da 4,0 litri che potrebbe erogare 420 CV (come la G550) o 585 CV come l'AMG G63. Ci aspettiamo insomma una potenza superiore ai 422 CV attuali.

Come dicevamo, la Classe G 4x4 al quadrato non dovrebbe debuttare fino alla fine dell'anno, quindi sarà in vendita nel 2023. Quanto costerà? E' ancora troppo presto per il listino, ma l'attuale supra i 230 mila euro.