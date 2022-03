Il restyling della Mercedes-AMG G63 è sempre più vicino. Il lifting di metà carriera della serie W465, che ha debuttato nel 2018, è atteso entro il 2022. Storicamente infatti i modelli della Stella di Stoccarda restano in vendita per otto anni e solo dopo i primi quattro ottengono un aggiornamento importante.

Leggero lifting

Come da tradizione di Stoccarda, il lifting di metà carriera della Mercedes-AMG G63 sarà davvero lieve per quanto riguarderà il design esterno. Le piccole camuffature che si vedono in queste ultime foto spia, infatti, non nascondono sostanziali differenze con il modello attuale.

Probabilmente l'aggiornamento di metà carriera dell'iconico fuoristrada vedrà uno snellimento generale delle linee, con forme più stondate e aerodinamiche. Grandi cambiamenti potrebbero però riguardare l'offerta di motori e il design degli interni.

Cambiamenti dentro e sotto

Proprio all'interno, non è chiaro ancora come evolverà lo stile del grande SUV, la plancia però potrebbe guadagnare o un nuovo schermo senza soluzione di continuità tra infotainment e virtual cockpit oppure, addirittura, il nuovo sistema MBUX verticale introdotto con Classe S e recentemente approdato anche sulla nuova generazione di Classe C, di cui vi invitiamo a vedere il nostro Perchè Comprarla.

Nel secondo caso, la plancia della Classe G come la conosciamo, cioè con i tasti del bloccaggio dei tre differenziali subito sotto il sistema di infotainment, potrebbe stravolgersi e, per la prima volta nella storia, allontanarsi dal design del progetto originale.

Parlando di powertrain, quello che è quasi certo è che la versione in foto, la AMG G63, dotata oggi del 4.0 V8 biturbo da 577 CV e 627 Nm di coppia ancora non elettrificato, potrebbe cambiare.

Voci di corridoio non ufficiali e non confermate sostengono infatti che il restyling di metà carriera del fuoristrada potrebbe portare al debutto la nuova versione E-Performance, con lo stesso powertrain già incontrato sulla AMG GT 4, che recentemente abbiamo configurato con tutti gli optional disponibili a listino.

Non resta quindi che attendere la fine del 2022 o l'inizio del 2023 per vedere e toccare con mano il restyling della Classe G, magari insieme al restyling della Classe A che, come abbiamo visto in recenti foto spia, sarà soggetta al lifting di metà carriera nello stesso periodo.