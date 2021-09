La Mercedes Classe A si prepara a ricevere un restyling di metà carriera nei prossimi mesi. Non ci saranno grandi stravolgimenti per il modello uscito nel 2018, ma l’estetica della compatta tedesca si aggiornerà con un nuovo stile e una dotazione diversa.

I cambiamenti riguarderanno anche le versioni più sportive. Proprio due esemplari mimetizzati di A 35 AMG sono stati pizzicati dalle nostre spie nel corso di alcuni test in Germania.

Si evolve nei dettagli

Le nuove foto confermano le ipotesi degli avvistamenti precedenti. La Classe A è destinata a cambiare solo nei dettagli con un paraurti ridisegnato e una nuova grafica per le luci posteriori. Lo stesso trattamento verrà riservato alle AMG, le quali continueranno a distinguersi per la tipica calandra Panamericana a listelli verticali.

Vedremo, quindi, un frontale leggermente diverso rispetto a quello dei modelli attuali e, probabilmente, anche nuove opzioni per i cerchi in lega. Inoltre, l’A 45 AMG, ossia quella più potente da 421 CV avrà un look ancora più distintivo.

Interni e motorizzazioni

In alcune foto, si vedono anche le camuffature degli interni della Mercedes. È ragionevole attendersi qualche aggiornamento nell’abitacolo con nuove modanature, rivestimenti e funzionalità aggiuntive per il sistema d’infotainment MBUX.

A livello di motorizzazioni, le AMG dovrebbero confermare le unità 2.0 a 4 cilindri dall’A 35 da 306 CV e da 421 dell’A 45 S. Mercedes, comunque, potrebbe rivedere alcuni aspetti del motore per migliorarne efficienza ed erogazione della potenza nella trazione integrale 4Matic, oltre a qualche affinamento sull’assetto dell’auto.

In ogni caso, i cambiamenti ad esterni ed interni riguarderanno tutta la gamma della Classe A, dalle varianti a benzina fino a quelle diesel (che potrebbero diventare mild hybrid), passando per le ibride plug-in 250 e. Ci aspettiamo una presentazione ufficiale entro la fine del 2021.