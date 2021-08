Mercedes continua a preparare il restyling della Classe A. Un nuovo prototipo è stato avvistato in Germania a poche settimane di distanza dai primi esemplari camuffati. L’impressione è che la Mercedes non andrà incontro a cambiamenti radicali, ma solo ad un aggiornamento estetico per gli esterni e gli interni e qualche aggiunta tecnologica.

Novità estetiche

Le mimetizzazioni sul prototipo si concentrano in alcuni punti precisi, ovvero quelli in cui vedremo le maggiori novità. Come ci si può attendere da un restyling, le novità maggiori riguarderanno i fari anteriori e posteriore con un disegno aggiornato e ancora più moderno.

Nel frontale non mancherà un paraurti di forme diversa, mentre la calandra dovrebbe mantenere le dimensioni attuali. Nella coda è probabile che vedremo un look diverso del diffusore.

Il nuovo stile della Classe A dovrebbe avvicinarsi a quello della Classe C. In particolare, i fari e alcuni accorgimenti per gli interni (forse anche il sistema d'infotainment) potrebbero essere ripresi dalla nuova berlina tedesca.

Motori e debutto

Tra le motorizzazioni potrebbero esserci altre novità piuttosto sostanziose. Appare scontata una conferma del powertrain ibrido plug-in 250 e che eroga attualmente 218 CV che consente oltre 60 km in modalità elettrica. Mercedes rinnoverà anche le AMG, a partire dalla 45 S da 421 CV, la compatta più potente del mercato che è insidiata dalla nuova Audi RS 3.

Per il resto, alcuni rumors indicano che la Casa tedesca stia pensando di sostituire i propulsori Renault con nuovi quattro cilindri realizzati dalla cinese Geely. E chissà se anche nella gamma della Classe A restyling troveremo più motori mild hybrid a benzina e diesel.

In ogni caso, la presentazione del Model Year 2022 è attesa entro la fine dell’anno.