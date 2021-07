Mercedes ha iniziato a testare la prossima generazione del SUV GLC con molto anticipo considerando che le prime foto spia risalgono a quasi un anno fa.

Questa volta, però, ci sono delle novità rispetto agli altri avvistamenti, dato che le camuffature sono meno pesanti e si intravede qualche interessante dettaglio in più.

Si vede la griglia

La griglia è la prima cosa che salta all'occhio, ma non stupisce più di tanto dato che il design sia molto simile a quella che troviamo sull'attuale generazione di GLC. Mercedes ha quindi mantenuto le linee evolvendone però i dettagli. Dalle foto si vede anche come sul tetto ci siano i mancorrenti argentati (non presenti sui muletti avvistati in precedenza), ma non sembrano portapacchi dato che sono molto distanziati tra loro. Nuovi sono anche i fari anteriori e posteriori.

La piattaforma è la stessa della Classe C

La nuova Mercedes GLC sarà leggermente più grande rispetto al modello attuale, il che potrebbe portare la Casa a lanciare sul mercato anche una variante a sette posti, esattamente come fatto con la più piccola GLB. La piattaforma sarà la stessa della nuova Classe C che ha debuttato all'inizio di quest'anno, il che significa che, forse, anche gli interni saranno molto simili. Ci aspettiamo giusto qualche modifica nei dettagli considerando che si tratta pur sempre di un crossover con specifiche e ambiti di utilizzo differenti.

Motori ibridi e cambio automatico di serie

Un'altra cosa che accumunerà la Classe C e il SUV sarà la gamma motori: ci si aspetta che anche la GLC adotti sia propulsori a benzina che diesel, tutti a quattro cilindri e con tecnologia mild-hybrid, con il cambio automatico a nove rapporti di serie.

Arriveranno sicuramente anche varianti ibride plug-in e le più sportive AMG, anche se per queste ultime forse dovremo aspettare qualche mese in più. Il debutto della nuova Mercedes GLC è previsto per l'inizio del 2022, ma ci sono buone speranze che avvenga un po' prima entro la fine dell'anno.