Non si fermano i festeggiamenti in casa Mercedes-AMG. In occasione dei 55 anni dalla nascita, la divisione sportiva tedesca ha già presentato diverse edizioni speciali delle AMG presenti nella gamma attuale.

Questa nuova limited edition, però, le batte davvero tutte. Parliamo della Mercedes-AMG GT3 Edition 55, una vettura solo per la pista prodotta in 5 esemplari e ispirata all’auto che prende parte alle competizioni GT3.

Senza limitazioni

L’Edition 55 rappresenta una forte evoluzione rispetto al modello che ha conquistato una doppietta alle 24 Ore di Spa poche settimane fa. Non dovendo rispettare le normative FIA, il 6.3 V8 è stato portato a 650 CV, circa 100 CV in più dell’auto ufficiale. Su richiesta, però, AMG può realizzare un esemplare omologato per correre e, quindi, da circa 550 CV.

L’impianto di scarico è realizzato in Inconel (come quelli delle monoposto di Formula 1) ed è privo di silenziatore per generare un sound ancora più impressionante.

L’estetica è fedele alla versione da corsa, col caratteristico colore Manufaktur Alpine Grey e dettagli rossi a cui si aggiunge la livrea AMG e il logo del 55esimo anniversario. Ovviamente non mancano le vistose appendici aerodinamiche, a partire dallo splitter e dalla grande ala posteriore in fibra di carbonio.

Interni da astronave

Più che di “abitacolo”, è corretto parlare di “cockpit”. A bordo, infatti, la Mercedes-AMG è senza compromessi e ha una dotazione focalizzata esclusivamente a rendere più semplice e immediata l’esperienza di guida del pilota.

Gli interni in tinta Matte Anthracite Metallic con dettagli in carbonio sono minimalisti e presentano una serie di interruttori analogici e un display sviluppato dalla Bosch che mostra le informazioni più rilevanti come velocità, tempo sul giro e indicatore del cambio marcia. A rendere più esclusivo il tutto è la presenza della placchetta “Edition 55 – 1 of 5” sui sedili.

La speciale AMG GT è fornita con una cover personalizzata e con un orologio esclusivo (riposto all’interno di una scatola in titanio) creato dalla IWC Schaffenhausen che riporta il numero di telaio dell’esemplare scelto. Il prezzo? 625.000 euro. Tasse escluse, ovviamente.