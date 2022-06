Mercedes prosegue i festeggiamenti per i 55 anni della divisione AMG. Dopo aver presentato le edizioni speciali di Classe G, Classe A e CLA, la Casa tedesca ha svelato l’Edition 55 dedicata a GLE e GLE Coupé.

Sei diversi modelli AMG (dalla più sobria 53 alla scatenatissima 63 S) sono state rivisitate con una livrea e con degli interni unici. Così è ancora più difficile passare inosservati.

La riconosci subito

Le GLE Edition 55 si distingue a prima vista per la livrea grigia sulle fiancate e per i cerchi in lega da 22” disponibili nelle colorazioni Obsidian Black Metallic e Manufaktur Diamond White Metallic con finiture in grigio scuro. Gli altri importanti dettagli degli esterni sono i coprimozzi con logo “Edition 55” e il tappo del serbatoio cromato con scritta AMG.

Inoltre, le Mercedes sono equipaggiate di serie con l’AMG Night Package che aggiunge numerosi inserti e dettagli in nero lucido lungo tutta la carrozzeria.

Unici anche gli interni con rivestimenti in pelle Nappa nera e rossa, modanature in fibra di carbonio e il volante AMG Performance con corona in microfibra. Il logo “Edition 55” è presente anche sulla plancia e sui tappetini, mentre i battitacco hanno la scritta AMG illuminata di rosso.

Fino 612 CV con l’aiuto dell’elettrico

Come detto, le GLE e GLE Coupé Edition 55 sono disponibili nelle versioni 53, 63 (non disponibile nel listino italiano) e 63 S. La prima monta un 3 litri 6 cilindri in linea da 435 CV e 520 Nm per uno scatto 0-100 km/h di 5,3 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.

Le 63 utilizzano entrambe il 4.0 V8 biturbo nelle declinazioni da 571 e 612 CV (rispettivamente 750 e 850 Nm), con un’accelerazione 0-100 km/h che scende a 3,8 secondi nella S. Qui la velocità massima può toccare i 280 km/h se si sceglie l’AMG Drivers Package.

Tra l’altro, tutte le AMG sono mild hybrid, con la tecnologia EQ Boost che si compone di un piccolo motore elettrico da 16 kW che fornisce una spinta extra in fase di accelerazione. Per tutte le varianti della Mercedes, l’abbinamento è col cambio automatico a 9 rapporti.