Ogni appassionato di videogiochi lo saprà sicuramente: Forza Horizon 5, punta di diamante tra i titoli videoludici dedicati alla Xbox - la console firmata Microsoft - è stato lanciato pochi giorni fa e si è rivelato un successo senza precedenti. Un concorrente diretto di Gran Turismo, il simulatore per PlayStation, con un immenso parco auto a disposizione dei videogiocatori, i quali hanno la possibilità di guidare prima di chiunque la Mercedes-AMG Project One, l'hypercar a lungo attesa, più volte rimandata e ora - pare - quasi pronta al debutto.

Un bolide nato dall'esperienza in Formula 1 della Stella, col powertrain ibrido della monoposto di Lewis Hamilton nascosto sotto le forme plasmate da una ricerca aerodinamica raffinatissima, del quale però non si conoscono ancora i dati ufficiali. C'è chi dice che la potenza superi i 1.200 CV ma, stando alle schermate di Forza Horizon 5, sembra che si accontenterà di ben meno. Ma ci potrebbe essere il "trucco".

Troppo poco

I colleghi di Motor1 USA hanno infatti scattato una foto alla schermata che mostra le specifiche tecniche delle varie auto presenti nel videogioco, dove si legge 877 hp (pari a 889 CV) e 725 Nm di coppia. Valori di certo interessanti, quanto basta per inserirla nella lista delle auto più performanti all'interno di Forza Horizon 5, ma non per quella che mira ad essere una delle hypercar più estreme e veloci del pianeta.

Tutti i rumors infatti parlano di almeno 1.000 CV spremuti dal 1.6 turbo unito a 4 motori elettrici, e così i vari dubbi sono stati girati direttamente alla filiale statunitense di Mercedes. Dubbi ancora tutti da chiarire, ma la risposta potrebbe essere ben più semplice di quanto sembri.

Solo il "piccolino"

L'ipotesi infatti è quella che i numeri mostrati nella scheda tecnica del videogioco si riferiscano unicamente al V6 di 1,6 litri, senza quindi considerare la potenza dei 4 motori elettrici. Sembra avere senso, anche perché i dati sono stati dati a Playground Games (responsabile dello sviluppo di Forza Horizon 5) tempo fa, ben prima della definizione del powertrain ibrido della Mercedes-AMG One, il cui sviluppo è continuato per molto tempo ancora.

C'è però un elemento che mette però in dubbio quanto sopra: un rapporto del 2018 indicava 671 CV come potenza del solo motore endotermico, con zona rossa a 11.000 giri, mentre tempo dopo alcuni rumors raccontavano della necessità di conformarsi alle normative sulle emissioni e difficilmente un traguardo del genere si potrebbe raggiungere aggiungendo 218 CV.

Forse allora la risposta più facile è quella che in Mercedes non abbiano voluto spoilerare nulla, fornendo una potenza più che approssimativa agli sviluppatori. Quello che è certo è che, stando alle parole dei colleghi di Motor1 USA, la Mercedes-AMG One da guidare (in versione virtuale, si intende) è davvero incredibile.