Il nuovo trailer di Forza Horizon 5 presenta personaggi interpretati da attori in carne ed ossa con ambientazioni e auto che mescolano elementi reali con riproduzioni digitali riprese dal videogioco.

All’interno della clip di lancio dell’ultimo capitolo del simulatore di guida per console, in uscita il 5 novembre, trova spazio una BMW Serie 5 E12, la classica ammiraglia della Casa bavarese in produzione dal 1972 al 1981.

Concentrato di azione

Il video si apre con il protagonista che si autodefinisce “il pilota in fuga”, ma in realtà è solo un tassista che trasporta le persone in partenza per le vacanze. Sembra una lavoro monotono, fino a quando una versione stravagante di sé stesso salta sul sedile posteriore di quella che sembra essere una vecchia BMW Serie 5.

Nel cortometraggio la berlina tedesca supera una tempesta di sabbia prima di attraversare una giungla con antiche rovine. Dopo un incredibile salto il guidatore e il passeggero atterrano in una città giusto in tempo sfidare una vecchia Porsche 911 raffreddata ad aria in una gara su strada. Avuta la meglio nel singolare duello tra auto classiche, l'autista in fuga e il suo sosia si godono un falò in riva all'oceano a bordo della Serie 5.

Un po' di storia

Carrozzeria ispirata al prototipo del 1970 Garmisch 2002ti disegnato da Marcello Gandini per Bertone la E12 era una berlina di segmento alto che dal punto di vista meccanico si caratterizzava per la trazione posteriore, le sospensioni con avantreno MacPherson e retrotreno a ruote indipendenti, la trasmissione manuale a 4 rapporti e i freno a disco anteriori.

Disponibile con motori a quattro e sei cilindri, nel 1979 fu la prima Serie 5 a ricevere la sigla M della divisione BMW Motorsport. L'auto, denominata M535i, era equipaggiata con un propulsore a sei cilindri da 3 litri e 218 CV a iniezione preso in prestito dal modello 635CSi e nella dotazione di serie includeva cerchi a raggi BBS e sedili sportivi.