Il SUV ibrido plug-in secondo Mercedes, comodo e lussuoso, con motore diesel e una grande batteria che le permette di fare anche più di 100 km in elettrico. Ecco in sintesi il ritratto della Mercedes GLE 350 de 4MATIC EQ Power alle prese con la prova consumi reali Roma-Forlì, capace di registrare un'ottima media di 3,95 l/100 km (25,32 km/l).

Il merito è soprattutto della batteria da 31,2 kWh che permette in uscita da Roma di percorrere 103 km, record assoluto fra le ibride plug-in che potrebbe rimanere imbattuto per molto tempo. Questo si traduce in una spesa per il gasolio di 18,33 euro che va sommata ai 7,30 euro per l'elettricità (31,2 kWh x 0,2341 euro/kWh) per arrivare a un totale di 25,63 euro.

Ottava fra le plug-in hybrid

Nella classifica dei consumi reali questa gigantesca e comodissima Mercedes GLE ibrida ricaricabile (qui la prova della Coupé) si inserisce in posizione molto alta, addirittura all'ottavo posto nella categoria delle plug-in. Un risultato straordinario considerate le prestazioni, le dimensioni e la classe di questa maestosa GLE che viene superata solo da SUV più compatti a due ruote motrici come Kia Niro PHEV (3,30 l/100 km - 30,3 km/l) e Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l).

Più lontane sono invece Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), Audi Q5 55 TFSI e quattro S tronic (5,25 l/100 km - 19,0 km/l) e Mitsubishi Outlander PHEV (5,95 l/100 - 16,8 km/l).

Bimotore integrale da 320 CV e 2,5 tonnellate

Oltre alla grande autonomia elettrica, quasi sempre attorno ai 100 km, la Mercedes GLE 350 de 4MATIC EQ Power dimostra su strada ottime doti di viaggiatrice comodissima e silenziosa, grazie anche alle sospensioni pneumatiche attive di serie.

Neppure i cerchi opzionali da 21" riescono a scalfire la relativa agilità di questo gigante da oltre 2,5 tonnellate, mentre il motore da 320 CV complessivi riesce sempre a dare un brio quasi sportivo al maxi SUV. Il cambio automatico a 9 marce si comporta bene, rapido e preciso pur con piccole incertezze dovute alla gestione dei due motori.

La versione provata è la Premium con sistema multimediale MBUX a doppio maxi schermo, fari Multibeam LED e sedili elettrici riscaldabili con memoria che con l'aggiunta di cerchi da 21", tetto panoramico apribile, pedane laterali, vernice metallizzata e pacchetto assistenza alla guida arriva a costare circa 93.000 euro.

Stupisce un po' il fatto che in questa cifra non siano presenti di serie l'apertura e avviamento senza chiavi o i sedili anteriori climatizzati. Peccato poi non aver potuto provare l'utilissimo sistema di ricarica in corrente continua fino a 60 kW (CCS Combo 2), dotazione non presente sulla nostra auto, ma di serie sulle nuove "model year" oggi in vendita.

In elettrico stupisce

Viaggiando in modalità "electric" a batteria carica questa Mercedes GLE ibrida ricaricabile stupisce per silenziosità e fluidità di marcia, con il motore da 136 CV (100 kW) che riesce a muovere senza problemi l'enorme massa del SUV tedesco.

Altrettanto sorprendente è il dato dei consumi elettrici che restano bassi in ogni situazione di guida e garantiscono un'autonomia teorica vicina ai 100 km a zero emissioni, soprattutto nell'uso misto urbano/extraurbano.

I consumi a batteria carica

Traffico in città (Roma): 28,0 kWh/100 km (3,5 km/kWh)

109 km di autonomia

109 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 22,0 kWh/100 km (4,5 km/kWh)

140 km di autonomia

140 km di autonomia Autostrada: 31,0 kWh/100 km (3,2 km/kWh)

99 km di autonomia

99 km di autonomia Economy run: 18,2 kWh/100 km (5,4 km/kWh)

168 km di autonomia

168 km di autonomia Massimo consumo: 86,2 kWh/100 km (1,1 km/kWh)

34 km di autonomia

Gasolio senza pensieri

Quando va a gasolio, a batteria scarica (o quasi perché una riserva di elettricità c'è sempre), la GLE 350 de 4MATIC EQ POWER resta molto scattante con i suoi 700 Nm di coppia complessiva, anche se un sei cilindri piacerebbe di più a chi guida in maniera davvero sportiva. Resta il fatto che su qualsiasi percorso la richiesta di carburante rimane bassa, inferiore ad esempio a quella di un SUV ancora più esagerato come la BMW X7 M50d o della mild hybrid diesel Range Rover Evoque.

I consumi a batteria scarica

Traffico in città (Roma): 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

877 km di autonomia

877 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

1.014 km di autonomia

1.014 km di autonomia Autostrada: 7,8 l/100 km (12,8 km/l)

832 km di autonomia

832 km di autonomia Economy run: 4,7 l/100 km (21,2 km/l)

1.378 km di autonomia

1.378 km di autonomia Massimo consumo: 33,4 l/100 km (2,9 km/l)

188 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes GLE 350 de 4MATIC EQ Power Premium Ibrido

(Diesel) 143 kW Euro 6d-ISC-FCM 34 g/km 213 g/km

Dati

Vettura: Mercedes GLE 350 de 4MATIC EQ Power Premium

Listino base: 85.501 euro

Data prova: 21/08/2020

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 37°/Sereno, 32°

Prezzo carburante: 1,289 euro/l (Diesel) - 0,2341 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 952

Km totali all'inizio del test: 3.946

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Continental SportContact 6 - 275/45 R21 107Y MO ant. 315/40 R21 111Y MO post. (Etichetta UE: B, A, 72/74 dB)

Consumi

Media "reale": 3,95 l/100 km (25,32 km/l)

Computer di bordo: 4,0 l/100 km

Alla pompa: 3,9 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 25,63 euro (18,33 euro di gasolio + 7,30 euro elettricità)

Spesa mensile: 40,73 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 393 km *

Quanto fa con un pieno: 1.646 km *

* Senza contare la spesa per l'elettricità

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo





