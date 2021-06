Mercedes GLE, le prime foto spia del restyling

Il rinnovamento della gamma in casa Mercedes procede a ritmo serrato. Non solo nuovi modelli elettrici, ma anche restyling. Ad esempio, il brand tedesco sembra già essere al lavoro sull’aggiornamento della GLE. La nuova generazione del SUV ha debuttato nel 2018, ma pare già arrivato il momento di cambiare “volto”.

Cambiamenti minimi

Le nostre spie hanno beccato il prototipo della GLE restyling nel centro di Stoccarda. Come si nota dagli scatti, l’auto ha pochissime mimetizzazioni e fa capire che la presentazione ufficiale sia piuttosto vicina. Al tempo stesso, gli adesivi e le camuffature ci fanno comprendere quali sono le parti maggiormente ritoccate.

La GLE restyling avrà nuovi fari anteriori e posteriori ed è probabile che vedremo anche un paraurti di forma diversa. La calandra, infatti, ricorda quella montata su alcuni modelli AMG e Maybach più recenti.

Ingrandendo alcune foto si nota il doppio schermo del sistema d’infotainment MBUX. Non vedremo, quindi, la nuova configurazione con display verticale adottata dalle nuove Classe C ed S. Per questa soluzione è probabile che dovremo attendere il modello completamente nuovo della GLE.

Debutta nel 2022 insieme all’elettrica

La presentazione ufficiale del restyling dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, mentre il debutto in concessionaria sarebbe previsto per la prima parte del 2022. Sempre l’anno prossimo è in programma il SUV EQE, un nome provvisorio che identifica una Mercedes a ruote alte 100% elettrica basata proprio sulla GLE. Il modello si baserà sulla stessa piattaforma che ospita la EQS.

La GLE tradizionale, però, dovrebbe montare gli stessi motori mild hybrid a benzina del modello attuale con potenze da 367 a 612 CV (anche se le versioni AMG potrebbero essere presentate qualche mese dopo). Il listino comprende anche le ibride plug-in a gasolio 350 de: è da capire se questa gamma si amplierà con nuove varianti di potenza.