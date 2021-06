Tutto è iniziato con la EQC, cui sono seguite EQA ed EQS: l'elettrico è ormai di casa in Mercedes, con sempre più modelli a emissioni zero a rimpolparne il listino. Dalle parti di Stoccarda però pare che si voglia fare non solo di più, ma più velocemente.

Stando a quanto riportato dalla testata tedesca Manager Magazin, Mercedes sarebbe pronta ad anticipare il debutto sul mercato di nuove auto elettriche e, al tempo stesso, interrompere prima del previsto lo sviluppo dei motori a combustione.

Cambio di piani

In origine il piano Mercedes prevedeva una serie di nuovi modelli emissioni zero tra il 2024 e il 2025. Ora i nuovi rumors parlano di un anno di anticipo: non si tratta di informazioni ufficiali, ma è probabile che il CEO di Daimler, Ola Kallenius, scioglierà presto (forse prima della fine dell’estate) ogni riserva sul futuro del Gruppo.

Mercedes EQS

La notizia arriva qualche mese dopo l’annuncio di Mercedes pronta a “tagliare” dal listino modelli con bassi volumi di vendita, come le coupé e le cabriolet (anche se recentemente è stato avvistato un prototipo della Classe C Cabrio). Al loro posto la Casa sarebbe intenzionata a puntare su una nuova generazione di auto elettriche.

Sempre più “all-in” sull’elettrico

Quella di Mercedes sarebbe una mossa figlia del mercato e delle necessità di rispettare gli obiettivi di emissioni imposti dall'Europa, con diverse Case impegnate a rivedere i propri piani per il futuro. Una strada che pare essere intrapresa anche da Audi, per la quale recenti rumors parlano di un addio all'endotermico nel 2026.

Ad andare controcorrente per ora sembra esserci BMW che, per il momento, ha confermato la propria intenzione di continuare a produrre motori a combustione interna per almeno altri 30 anni. Solo MINI diventerà un brand elettrico dal 2030, mentre le BMW continueranno ad essere offerte con propulsori benzina e diesel ancora per tanto tempo.

È chiaro, però, che le decisioni di Mercedes e Audi verranno valutate dai “rivali” di Monaco. Nelle prossime settimane, quindi, non sono esclusi colpi di scena.