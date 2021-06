All’inizio del 2021 Mercedes ha svelato la nuova generazione della Classe C in versione berlina e station wagon. In un primo momento non sono state confermate le varianti coupé e cabriolet, tanto da portare qualcuno a pensare a un abbandono da parte della Stella.

Niente di vero però: un prototipo di Classe C cabrio infatti è stato fotografato per la prima volta in Germania, a smentire in modo definitivo ogni rumor sul suo possibile addio.

Stile di famiglia

A giudicare dalle mimetizzazioni la cabrio tedesca sembra essere ancora in una fase iniziale dello sviluppo. Non solo la carrozzeria, ma anche il tetto in tela è avvolto dalle camuffature. I gruppi ottici anteriori sembrano non essere quelli definitivi, così come quelli posteriori. In generale, comunque, è probabile che la variante scoperta adotti lo stesso stile della berlina.

Le similitudini dovrebbero ritrovarsi anche in abitacolo, con la plancia fortemente ispirata a quella della Classe S per un tripudio di monitor e tasti virtuali. Stesso discorso per la possibilità di personalizzazione dell'arredamento, con ampia scelta per colori e materiali.

Mild hybrid come berlina e wagon

Sotto al cofano della cabrio media della Stella dovremmo ritrovare gli stessi motori a benzina e gasolio condivisi con le altre versioni della Classe C, dai mild hybrid benzina da 224 CV diesel da 220 e 285 CV, per arrivare - in un secondo momento rispetto al lancio iniziale - alla versione AMG con un powertrain ibrido plug-in a quattro cilindri da circa 550 CV.

Il debutto della nuova Mercedes Classe C cabrio sembra essere fissato per il 2022, con arrivo arrivare in concessionaria verso la primavera del 2023. Al suo fianco dovrebbe arrivare anche la variante coupé.