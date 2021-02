La nuova generazione della Mercedes Classe C ha debuttato recentemente e sappiamo già che nella gamma troveremo anche motorizzazioni ibride plug-in a gasolio e mild hybrid. I prossimi piani prevedono inoltre una C63 AMG ibrida con un motore 4 cilindri assistito da un’unità elettrica che andrà a rimpiazzare il V8.

Nei programmi di Mercedes ci sarebbe però anche una versione 100% elettrica della Classe C che potrebbe arrivare nei prossimi anni. Intanto, potete dare uno sguardo a tutte le Mercedes elettrificate nel nostro approfondimento.

Nuova piattaforma

Secondo le voci riportate da Autocar, Mercedes starebbe pensando non solo una versione, ma una serie di versioni elettrificate della Classe C. Il modello 100% elettrico si baserà su una nuova piattaforma del brand, diversa quindi dalla MRA su cui sono state costruite la Classe C e la Classe S.

Sarà differente anche dall’architettura MEA che è stata alla base dei primi modelli EV di Mercedes. La nuova piattaforma si chiamerà MMA, debutterà dal 2024 e ospiterà i progetti dei prossimi veicoli elettrici compatti della Casa tedesca.

Il rebus sul nome

Ad Autocar ha parlato direttamente Markus Schafer, CEO di Mercedes: “Questa nuova proposta risponde alla domanda attuale della clientela”, ha dichiarato il dirigente tedesco. “Stiamo cercando di offrire una serie di veicoli elettrici come EQA, EQB, EQC e, nei prossimi mesi, anche EQS e EQE”, ha aggiunto Schafer.

Come si chiamerà la nuova Classe C elettrica? Non lasciatevi trarre in inganno: la EQC esiste già ed è stato il primo SUV ad emissioni zero di Mercedes. La Casa di Stoccarda dovrà quindi pensare ad un altro badge per identificare la nuova gamma di Classe C. Sicuramente però ci sarà tempo per pensarci visto per il debutto si parla del 2024.