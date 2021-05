Proprio mentre la BMW M3 inizia a correre sulle nostre strade, a proposito qui trovate la nostra prova, la sua rivale diretta Mercedes C63 AMG scalda i muscoli al Nurburgring in attesa della presentazione ufficiale, attesa entro fine 2021.

Che poi di rivale diretta non si tratta, perché il muletto nelle foto ha forme da station wagon, ma anche si. Per la prima volta infatti con questa generazione la versione più potente della media bavarese avrà una variante Touring.

Ma bando alle ciance: la wagon media di Stoccarda continua così ad affilare gli artigli prima di mostrarsi come mamma l'ha fatta, con le forme ancora celate dalla pellicola mimetica che la ricopre quasi per intero e quel motore che tanto ha fatto (e sta facendo discutere). Il motivo? Non è più il V8.

I muscoli del plug-in

Sotto al cofano infatti, come già anticipato tempo fa da Mercedes stessa, ci sarà un ben più piccolo 4 cilindri turbo benzina (probabilmente lo stesso che sulla A45 AMG S tocca i 421 CV, portato per l'occasione a 450 CV. Tanti certo, ma per tenere testa ai 510 della M3 (e dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio) non bastano.

Ecco quindi spuntare un motore elettrico accoppiato all'asse posteriore e per il quale si parla di 150 kW (204 CV). Risultato: circa 600 CV totali, riservati alla C63 AMG S, mentre la versione "normale" potrebbe accontentarsi di 550 CV.

Valori che muoveranno sia la berlina sia la station wagon, per prestazioni da supercar e - pare - 60 km circa di autonomia in modalità elettrica. Tale livello di potenza sarà anche necessario per muovere circa 2 tonnellate di peso, per via del pacco batterie.

L'estetica

Se di meccanica e prestazioni però non sappiamo ancora nulla, possiamo iniziare ad immaginare quello che sarà l'aspetto della Mercedes C63 AMG. Prima di tutto niente più powerdome, per via di un motore ben più piccolo rispetto al V8 biturbo, con griglia stile Panamericana (a listelli verticali) accompagnata da prese d'aria con misure generose. Minigonne, assetto ribassato e cerchi in lega dal design dedicato caratterizzeranno invece le fiancate.

Al posteriore vediamo la doppia coppia di scarichi romboidali spuntare dall'estrattore, mentre la parte superiore è caratterizzata da un piccolo spoiler. All'interno non dovrebbero esserci grosse sorprese, con l'impostazione della Classe C normale arricchita da volante e sedili sportivi, inserti in alluminio o fibra di carbonio e altri dettagli a sottolinerare l'identità sportiva della super wagon di Stoccarda.