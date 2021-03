Sappiamo ormai da tempo che è in arrivo la M3 Touring. Si tratterà di una novità per BMW che, in passato, aveva portato il badge “M” sulla M5 Touring, senza però dare vita ad una serie di modelli sullo stile di Audi con la RS 4 e la RS 6.

I tempi però cambiano e sono sempre di più le super wagon presenti a listino. Per questo motivo, BMW non ha voluto farsi trovare impreparata e ha deciso così di rispondere alle attese degli appassionati.

Sulle orme della berlina

La M3 Touring condividerà praticamente tutto con la nuova M3. Non sappiamo se verrà proposta anche nella variante Competition, ma intanto potremo gustarci la sportività del 3.0 sei cilindri in linea da 480 CV e 650 Nm di coppia con cambio manuale o automatico. Vedremo se arriverà in seguito anche la versione più estrema da 510 CV come nella M3 berlina.

Esteticamente troveremo un kit piuttosto aggressivo per esaltarne la sportività. Nelle foto spia vediamo infatti lo spoiler posteriore, lo splitter e la griglia in nero lucido. Evidente anche la presenza dei fari Laser con dettagli blu all’interno del gruppo ottico.

Con la trazione M xDrive si trasforma

Per quanto riguarda la trasmissione, BMW Motorsport monterà sul nuovo modello la trazione integrale M xDrive col differenziale posizionato sull’asse posteriore. In questa configurazione, l’auto può diventare a quattro ruote motrici nella modalità 4WD. Nella modalità 4WD Sport, invece, viene inviata più coppia sull’asse posteriore, mentre se si disattiva il controllo di stabilità, l’auto si adotta una trazione posteriore pura.

La M3 Touring dovrebbe essere presentata ufficialmente nel corso del 2021 per arrivare in concessionaria nei primi mesi del 2022. I prezzi potrebbero aggirarsi sopra i 100 mila euro.

La nuova super station wagon lancerà la sfida all’Audi RS4 Avant e alla futura Mercedes C63 AMG station wagon che verrà dotata di un potente motore ibrido a quattro cilindri.