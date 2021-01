Il destino dei motori diesel sembra segnato, anche se da diverse parti si chiede di non uccidere anzitempo il mercato delle auto a gasolio. Basta infatti ricordare l'appello della cancelliera Merkel a non affrettare questa delicata fase di transizione verso l'elettrico e l'idrogeno e Case come Mercedes che continuano a credere nel futuro del diesel.

Dalla parte opposta ci sono i Costruttori che già hanno detto no al diesel, come Volvo che ha fermato lo sviluppo di nuovi motori a gasolio già nel 2019 o, come sembra da alcune notizie che arrivano dalla Corea del Sud, Hyundai che avrebbe appena smesso di progettarne di nuovi.

Indiscrezioni dalla Corea del Sud

L'anticipazione, che non è stata al momento confermata ufficialmente, è apparsa sul sito di Korea JoongAng Daily che riferisce appunto della decisione di Hyundai di non sviluppare ulteriormente la sua gamma di motori diesel.

Fotogallery: Nuova Hyundai Tucson

30 Foto

La scelta sarebbe stata presa già a metà del 2020, anche se le stesse fonti coreane riferiscono che il colosso di Seul sarebbe intenzionato comunque ad aggiornare e migliorare le famiglie di motori a gasolio già esistenti.

Una tendenza all'estinzione

Se la notizia fosse vera si tratterebbe dell'ennesimo segnale di addio alle auto con motore diesel, o almeno a quelle non sostenute dalla presenza contemporanea di un motore elettrico come nel caso delle ibride, anche mild hybrid.

Il gruppo Hyundai che include anche Kia andrebbe quindi ad aggiungersi all'elenco dei Costruttori già allontanatisi dal diesel, come la citata Volvo dal 2019, Volkswagen dal 2026 e l'ex FCA che aveva parlato del 2022 come data limite per poi cambiare idea.

Sì a benzina, ibride ed elettriche

Secondo lo stesso articolo apparso sul magazine sudcoreano continuerebbe invece per Hyundai lo sviluppo di motori a benzina, essenziali per la produzione di auto ibride e ibride plug-in.

Fotogallery: Hyundai Ioniq 5, le nuove foto spia

12 Foto

Dall'altro lato, Hyundai Motor intende invece accelerare sul fronte delle auto elettriche puntando a raggiungere una quota di vendite tra l'8% e il 10% dell'intero mercato mondiale di auto a zero emissioni. Per questo i prossimi modelli chiave saranno la Ioniq 5 e la sua equivalente marchiata Kia.