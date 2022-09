La Mercedes-AMG più potente di sempre è diventata ancora più potente, grazie a Opus Automotive GmbH, un'azienda tedesca con sede al Nurburgring specializzata in rimappature di centralina, che ha messo mano sia alla parte termica che alla parte elettrica della grande coupé a quattro porte di Stoccarda.

Il risultato? Una potenza senza precedenti, con obiettivi ben più ambiziosi che saranno raggiunti, a detta del tuner, durante il prossimo inverno.

Potenza a tre zeri

Le sapienti mani dei tecnici tedeschi hanno aumentato la potenza della Mercedes-AMG GT E-Performance dagli originali 843 CV fino a 952 CV, quasi un record per un'auto di questa categoria, considerando anche i 1.550 Nm di coppia massima.

Questi nuovi numeri hanno reso così la grande berlina pesante 2,4 tonnellate in grado di ottenere prestazioni da supercar. Per scattare da 0 a 100 km/h impiega ora 2,7 secondi, per raggiungere i 200 km/h invece ha bisogno di 8,6 secondi.

Più stabilità

Ma i tecnici tedeschi non si sono concentrati soltanto sulla potenza. Hanno messo mano anche alle sospensioni, studiando un software di gestione completamente nuovo in grado di abbassare il corpo vettura di 2 cm alle alte velocità e di 4 cm quando parcheggiata. Un adattamento, nel primo caso, necessario per ridurre sostanzialmente il beccheggio in fase di accelerazione e frenata.

A livello estetico invece non sono state apportate modifiche. Confermati gli enormi cerchi firmati AMG, l'impianto frenante carboceramico con pinze dedicate e la speciale vernice blu opaca, abbinata ai particolari badge E-Performance.

Il tuner ha dichiarato di non essere stato in grado, in questa prima fase, di raggiungere l'obiettivo dei 1.000 CV di potenza, a causa della difficoltà di mappatura della parte elettrica. Ci riproverà in inverno dopo aver studiato più approfonditamente la centralina motore.