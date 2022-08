La Mercedes-AMG GT Black Series è una delle supercar più veloci del Nurburgring. Per essere più precisi, la creatura di Affalterbach ha detenuto fino al 2021 il record sul giro nell’Inferno Verde, prima di essere scalzata dalla Porsche 911 GT2 RS.

Ora, l’AMG-GT è tornata in pista, ma con l’aiuto del tuning di Opus. A mettersi al volante della bestia tedesca è stato lo youtuber Misha Charoudin.

Quei 162 CV in più che fanno la differenza

Il tuner è riuscito a spremere a dovere il 4 litri V8 biturbo che nel modello originale tocca i 730 CV. Grazie ad un importante intervento alla centralina e all’impianto di scarico, l’AMG-GT riesce a scaricare a terra ben 892 CV. Va da sé che l’incremento di potenza si è tradotto in prestazioni ancora più incredibili.

Nel dialogo inziale tra lo youtuber e lo specialista di Opus, purtroppo, non vengono svelati molti dettagli sulla preparazione.

In realtà, viene specificato che il regime massimo del motore è stato aumentato di 400 giri e che sospensioni e impianto frenante sono quelle presenti nella versione di serie. L’idea di Opus, infatti, è stata quella di non sacrificare eccessivamente il comfort di guida, rendendo la Mercedes adatta anche ad un utilizzo quotidiano. Tuttavia, la taratura delle molle è stata adeguata per gestire l’extra potenza.

L’urlo del V8

La parte più interessante del video è sicuramente quella del giro in pista. Qui, la Mercedes-AMG può scatenarsi a dovere e far urlare il suo 8 cilindri, mentre supera una dopo l’altra le altre macchine presenti sul tracciato. E lo fa senza preoccuparsi eccessivamente delle gomme: secondo Opus, infatti, le Michelin Pilot Sport Cup 2 R possono resistere al massimo 20 o 25 giri.

Considerando anche il traffico presente, nel video non assistiamo a un giro da record. Tuttavia, il tuner afferma che in fase di test la Black Series modificata ha fermato il cronometro in 6:46, poco più di 2 secondi rispetto al modello di serie messo alla prova da un collaudatore professionista.

Tra l’altro, Opus ha realizzato anche una versione ancora più estrema della Mercedes. Nella declinazione più potente, il V8 tocca i 1.127 CV, ma secondo i progettisti si tratterebbe di una potenza troppo elevata e poco “addomesticabile” per un utilizzo su un circuito.