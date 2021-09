La Mercedes GLE Coupé ha debuttato nel corso del 2020, ma sembra che la Casa sia già pronta a rinnovarla. Le nostre spie hanno sorpreso sulle strade di Stoccarda un prototipo camuffato del SUV coupé. Cosa possiamo aspettarci dal restyling che potrebbe arrivare nel 2022? Ecco quello che sappiamo.

Cambierà nei dettagli

Le mimetizzazioni della Mercedes riguardano principalmente la parte anteriore e i fari posteriori. Qui si concentreranno tutti i cambiamenti estetici della GLE Coupé che dovrebbe sfoggiare delle luci LED ridisegnate e un frontale aggiornato nello stile. Per il resto, le forme e l’intera sezione posteriore non dovrebbero andare incontro a radicali cambiamenti.

La presenza della calandra Panamericana e dei quattro terminali di scarico lasciano intuire che il prototipo sia la versione AMG 53 mild hybrid da 435 CV. Non sappiamo, quindi, se le novità riguarderanno solo le varianti più “hot” della Mercedes o anche tutto il resto della gamma.

Nuovi interni e motori confermati

Gli aggiornamenti dovrebbero includere anche nuove tinte per la carrozzeria e nuove opzioni per i cerchi in lega. Nell’abitacolo della GLE Coupé possiamo aspettarci qualche aggiunta a livello tecnologico. Non è esclusa l’adozione del nuovo sistema d’infotainment con schermo centrale da 12,8” presente già sulla Classe S.

Gli interni della Mercedes Classe S

La gamma delle motorizzazioni non dovrebbe subire stravolgimenti. Oltre alla già citata AMG 53, ci sarà spazio per la più potente 63 S da 634 CV. Conferma in vista anche per le 350de ibride plug-a gasolio da 320 CV. Da valutare le 350d e 400d, due proposte diesel non elettrificate che, in vista delle future rigide normative in termini di emissioni, potrebbero non essere riproposte.