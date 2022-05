Nella nuova strategia di Mercedes ci sarà spazio soprattutto per i modelli di alta gamma. Oltre alla famiglia di elettriche EQ, alle sportive AMG e alle super lussuose Maybach, la Stella punterà sull’iconica Classe G.

Il fuoristrada tedesco per eccellenza diventerà 100% elettrico nel 2024 e, nel corso dell’evento “The Economics of Desire”, il marchio ne ha dato un’ulteriore anticipazione mostrando un nuovo video.

Quattro motori per il fuoristrada e il divertimento

Il video non sembra mostrare lo stesso concept visto lo scorso settembre al Salone di Monaco, quanto un nuovo prototipo. L’auto delle riprese è una Classe G completamente camuffata nella zona anteriore e posteriore, mentre i montanti centrali e il tetto sono scoperti, come ad indicare che l’EQG manterrà davvero le sue tradizionali linee squadrate.

L’EQG si è esibisce in una serie di 360 utilizzando i suoi quattro motori elettrici in uno spettacolo ribattezzato “G Turn”.

Non è la prima volta che un’auto elettrica realizza questo “numero”: già nel 2019 ci aveva prova Rivian col pick-up R1T, ma quella funzionalità non è mai arrivata sul modello di serie. Chissà, quindi, se effettivamente la EQG di serie sarà equipaggiata con un sistema simile. Intanto, dalla Casa tedesca confermano che la Classe G ad emissioni zero potrà contare su sospensioni anteriori indipendenti e un assale rigido posteriore costruito su misura.

Monterà batterie super efficienti

Tra le caratteristiche fuori dall’ordinario della Mercedes EQG, c’è chi parla di una speciale trasmissione a due rapporti con tanto di marce ridotte per affrontare il fuoristrada più intenso senza problemi.

Inoltre, è già stato confermato che la Mercedes potrà contare su speciali batterie con anodi di silicio che possono vantare una densità energetica maggiore tra il 20 e il 40% delle batterie comuni. La tecnologia al debutto sulla EQG diventerà poi uno standard per gli altri modelli elettrici della Casa.

Tuttavia, queste batterie (frutto dell’accordo con la californiana Sila) arriveranno solo nel 2025, mentre prima la Mercedes sarà equipaggiata con un powertrain diverso e, al momento, sconosciuto.