Di recente, Mercedes ha annunciato i suoi nuovi piani per il futuro. Nei prossimi anni, la Casa tedesca taglierà il numero di modelli compatti per concentrarsi maggiormente su quelli più lussuosi (e costosi) come Classe S e le sportive AMG.

Il marchio, comunque, non abbandonerà del tutto il cosiddetto segmento “Entry Luxury”, tanto che durante l’evento “The Economics of Desire” è stato annunciato l’arrivo di un nuovo modello.

Il nuovo riferimento del lusso

Considerando che il brand dedicherà al segmento d’ingresso meno del 25% dei suoi investimenti e che il numero di modelli passerà da 7 a 4, la nuova Mercedes potrebbe mettere insieme varie caratteristiche della Classe A Sedan e della CLA. In effetti, il teaser ufficiale sembra mostrare una berlina con forme filanti e sportive, a metà proprio tra i due modelli attualmente in listino.

Mercedes CLA Mercedes Classe A Sedan

Non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma Gordon Wagener, il direttore del design del marchio, assicura che “si tratterà dell’auto più tecnologia e sofisticata di tutto il suo segmento”. Vedremo nei fatti come si tradurranno queste anticipazioni.

Elettrica (ma non solo)

Questa nuova misteriosa Mercedes dovrebbe basarsi sulla piattaforma MMA, la quale debutterà nel 2024. L’architettura verrà studiata per ospitare principalmente powertrain elettrici, senza però chiudere del tutto la porta ai motori termici. Si tratta di un approccio completamente inverso rispetto a quanto succede ora, con le elettriche EQA, EQB ed EQC che derivano da piattaforme concepite per dei modelli con propulsore a combustione interna.

Insieme al possibile addio alla Classe A Sedan e alla CLA, Mercedes potrebbe valutare la rimozione dai listini della Classe B e della CLA Shooting Brake. Difficile, invece, che intervenga sulla Classe A e GLA, due modelli performanti in termini di vendite nei rispettivi segmenti.