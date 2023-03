Mercedes prosegue i test sull’EQG, la prima Classe G 100% elettrica. In arrivo nel 2024, il fuoristrada a zero emissioni è stato fotografato dalle nostre spie nel Nord Europa. Dei tre prototipi mostrati nelle foto, i più interessanti sono senza dubbio quelli senza mimetizzazioni sulle portiere.

Oltre ad avere uno stile leggermente diverso da quello dotato dell’ormai classico wrapping blu e nero, queste EQG nascondono tanti segreti nel sottoscocca.

“Scheletro” da fuoristrada

Guardando sotto alla Classe G elettrica si notano subito le grandi sospensioni ad assetto variabile (forse anche in altezza) e la struttura del telaio a longheroni, due elementi che fanno capire come anche questo modello non rinuncerà alla sua identità da fuoristrada.

Mercedes EQG, le nuove foto spia in Nord Europa

Inoltre, sono chiaramente visibili le piastre di protezione per la zona anteriore (i prototipi che abbiamo testato negli scorsi mesi avevano pannelli in carbonio e kevlar per evitare graffi e infiltrazioni di polvere), mentre sull’assale anteriore e posteriore s’intravedono due differenziali.

Mercedes EQG, le nuove foto spia in Nord Europa

Questi ultimi potrebbero integrare i motori elettrici, con Mercedes che ha già parlato della presenza di quattro unità sulla EQG. Tuttavia, la struttura presente sull’assale posteriore appare un po’ troppo piccola per ospitare due motori: è possibile, quindi, che la Casa stia lavorando a una versione entry level con “soli” tre motori?

Naturalmente, le nostre sono solo ipotesi e per avere eventuali conferme dovremmo aspettare ancora qualche mese.

Cosa sappiamo sull’EQG

La prova del prototipo effettuata lo scorso autunno dai nostri colleghi di Motor1.com USA ha permesso di ottenere alcune importanti informazioni sull’EQG. La Mercedes dovrebbe equipaggiare un pacco batterie con una densità energetica superiore del 20-40% rispetto alle batterie impiegate attualmente dal brand e questa tecnologia sarà ripresa anche da altri modelli in arrivo nei prossimi anni.

Mercedes EQG, la prova del prototipo

L’autonomia dovrebbe attestarsi intorno ai 500 km, mentre la ricarica rapida fino a 350 kW dovrebbe permettere di passare dal 10 all’80% in mezz’ora. La potenza potrebbe arrivare a circa 600 CV e non è esclusa – in un secondo momento – la presenza di una variante AMG.

Infine, la Mercedes sarà capace di ruotare su sé stessa grazie alla funzione “G-Turn”: un modo divertente e decisamente insolito per fare inversione a U nel fuoristrada.