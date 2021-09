Eccola finalmente qui, di fronte a noi, pronta a essere messa alla prova sulle strade di Monaco di Baviera. È la Kia EV6, crossover elettrica che cambia la storia del marchio coreano utilizzando per la prima volta la nuova piattaforma E-GMP dedicata esclusivamente alle auto a batteria.

L'occasione perfetta per provare la nuova EV6 è il primo salone dell'auto dopo i vari lockdown da Coronavirus, l'IAA Mobility 2021 di Monaco che rappresenta anche l'esordio davanti al pubblico europeo dell'elettrica coreana.

Due motori, trazione integrale e tanta autonomia

Nel nostro video della prova in anteprima potete scoprire le tante unicità della Kia EV6, in questo caso in versione dual motor a trazione integrale con 325 CV di potenza complessiva, batteria da 77,4 kWh di capacità e un'autonomia dichiarata di 506 km.

Particolarmente interessante è anche l'impianto elettrico a 800 volt che permette di fare ricariche ultraveloci nelle colonnine più potenti tipo Ionity, nell'ordine dei 18 minuti per passare dal 10% all'80% di carica della batteria.

Fotogallery: Kia EV6 al Salone di Monaco 2021

14 Foto

Spazio e prestazioni

Se tutto questo non bastasse, la Kia EV6 offre anche prestazioni di tutto rispetto, degne di una sportiva più che di una crossover SUV dalle forme filanti. Parliamo infatti di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,2 secondi, senza contare i 185 km/h di velocità massima.

Poi c'è un'abitacolo decisamente innovativo e spazioso garantito dalla nuova piattaforma elettrica, con un passo di 2,9 metri, pavimento piatto e dimensioni interne da ammiraglia. Il bagagliaio posteriore ha una capacità che varia da 500 a 1.300 litri, con un vano aggiuntivo di 20 litri all'anteriore.

La EV6 può diventare un "generatore" elettrico

Decisamente unica è anche la possibilità di utilizzare la Kia EV6 come vero e proprio "generatore" elettrico, grazie alla funzione vehicle-to-load (V2L). In pratica la EV6 offre 3,6 kW di potenza elettrica per alimentare elettrodomestici come frigoriferi o barbecue da usare all'aperto, ma anche altri veicoli e mezzi elettrici come le bici.

A questo si aggiunge una capacità di traino fino a 1.600 kg per le EV6 con batteria da 77,4 kWh, sia a trazione posteriore che integrale.