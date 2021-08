Berlina, station wagon e ora anche All-Terrain. La trasformazione della Mercedes Classe C si completa con la prima versione famigliare con assetto rialzato pensata per le escursioni nel fuoristrada.

La formula mette insieme l’aspetto ruvido tipico dei crossover e dei SUV con la raffinata tecnologia di bordo e del sistema mild hybrid.

Non teme lo sterrato

A livello estetico, la All-Terrain si contraddistingue per un nuovo paraurti e una griglia specifica che donano un aspetto maggiormente da crossover. Senza dimenticare i passaruota più grandi che esaltano il look imponente.

Effettivamente questa Classe C è più grande di una variante “normale”. Per essere precisi, stiamo parlando di una lunghezza aumentata di 4 mm (il totale sale a 4.755 mm) e una larghezza di 1.841 mm (+21 mm).

Di base l’auto monta pneumatici 225/55 R17, ma si possono richiedere anche di misura 245/45 R18 o 245/40 R19. Invariata la capacità di carico che va da 490 a 1.510 litri abbattendo i sedili posteriori in modalità 40:20:40.

La Mercedes Classe C All-Terrain, comunque, non è solo una station wagon più alta da terra, ma un modello nuovo anche nelle funzionalità. La nuova famigliare tedesca può contare su 40 mm extra di luce da terra, sulla trazione integrale 4MATIC e su due modalità di guida specifiche per il fuoristrada.

Dotazione extra per il fuoristrada

L’abitacolo mantiene intatto il lusso rispetto ad una Classe C tradizionale. Si possono scegliere rivestimenti in Macchiato Beige e Nero, Marrone Sienna e Nero oppure Nero Totale e i sedili hanno anche la funzione massaggiante. Il quadro strumenti presenta un’elegante finitura cromata e si può attingere alla lista degli optional per rendere ancora più lussuosi e personalizzati gli interni.

Centralmente troviamo il display del sistema d’infotainment MBUX disponibile in misura da 10,25” o 12,3” e dotato delle funzioni di aggiornamento over the air. La Mercedes è dotata di grafiche specifiche per il fuoristrada che informano sull’inclinazione dell’auto e sull’angolo di sterzata, oltre alle coordinate GPS e alla bussola.

In aggiunta alle modalità Eco, Comfort, Sport e Individual, la nuova Classe C è dotata delle funzioni Off Road e Off Road+. La prima è indicata per ottimizzare la trazione su fondi poco impegnativi come strade sterrate o con ghiaia, mentre la seconda risulta efficace nei terreni più impervi. In queste modalità, il sistema Dynamic Select adatta motore, trasmissione, sterzo, controllo di stabilità e risposta della trazione integrale.

Inoltre, all’attivazione della modalità Off Road si accende anche il sistema Digital Light, già equipaggiato sulla Classe S. Questi fari “supplementari” sono attivi fino a 50 all’ora e consentono un’illuminazione più ampia del fondo stradale.

Traino tecnologico e motori elettrificati

La Classe C All-Terrain può anche diventare un buon alleato per trainare un rimorchio o una roulotte. La capacità di traino è di 1.800 kg e tra gli optional si può richiedere un gancio elettrico a scomparsa dotato del sistema di stabilizzazione del rimorchio.

Quest’ultimo si attiva dai 65 km/h in poi intervenendo automaticamente quando rileva delle oscillazioni pericolose. Per farlo, la centralina frena le ruote del rimorchio o, in casi estremi, riduce la coppia erogata sui due assi frenando l’auto stessa.

La trazione integrale 4MATIC invia il 45% della coppia alle ruote anteriori e il 55% alle posteriori. A proposito di potenza, anche la All-Terrain è equipaggiata coi nuovi motori a 4 cilindri con tecnologia mild hybrid sia a benzina che a diesel. In questa configurazione, l’unità elettrica interviene in alcune situazioni di guida recuperando l’energia in frenata e staccando il motore termico quando si alza il piede dall’acceleratore.

Mercedes non ha comunicato ufficialmente le potenze, ma è lecito aspettarsi le stesse declinazioni di berlina e station wagon da 224 CV a benzina e 220 e 285 CV a diesel.

La Classe C All-Terrain arriverà in concessionaria a fine 2021 e verrà mostrata in anteprima all’IAA di Monaco a settembre.