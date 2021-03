Già presentata alla stampa, la nuova Mercedes Classe C arriverà entro il prossimo trimestre sul mercato. Un’auto che rappresenta il manifesto della Casa della stella almeno su tre fronti: la sostenibilità, le proporzioni dinamiche e la filosofia del lusso. Sportiva, digitale e connessa, arriverà anche nelle versioni elettrificate col mild hybrid da 48 volt e la plug-in hybrid. Le prime giungeranno sul mercato a giugno, mentre le seconde a settembre.

Al momento non sembra che ci sia un impatto dovuto alla carenza dei chip che sta affliggendo tutta l’industria automobilistica e non solo. Non ci sarà una versione 100% elettrica visto che la Casa di Stoccarda riserva le zero emissioni ai suoi nuovi modelli EQ. Non si sa ancora se ci saranno le versioni Coupé e Cabrio, mentre è sicuro che ci sarà un diesel plug-in hybrid, che arriverà l’anno prossimo, come anche una versione AMG, di cui però non si hanno ancora i dettagli.

Cosa ci si aspetta da lei

Nonostante la crescita incessante dei SUV, Mercedes continua a puntare su uno dei suoi modelli di punta e ha appena presentato la nuova Classe C, che ha tanti elementi presi in prestito dalla S. "Le lettere C e S stanno agli estremi opposti dell’alfabeto. Ora nella nostra gamma si stanno invece

avvicinando.

Classe C è già oggi la berlina più venduta di Mercedes-Benz. Ma sicuramente la nuova Classe C, con i suoi elementi high-tech presi in prestito da Classe S, conquisterà ancora più clienti. Con l’ultimissima generazione MBUX, l’asse posteriore sterzante e l’ampia elettrificazione, la nuova Classe C porrà ancora più in alto l’asticella grazie all’offerta più ricca del segmento". Così Ola Källenius, Presidente del Consiglio direttivo di Daimler AG e di Mercedes-Benz AG spiega la filosofia sottostante alla nuova Classe C.

Berlina o station wagon?

Sia la berlina che la wagon saranno più lunghe di 6,5 cm e avranno un passo aumentato di 2,5 cm, a tutto vantaggio dell’abitabilità interna. Ed è proprio all’interno che si percepisce il taglio col passato e la tendenza alla Classe S.

Due schermi LCD con il sistema MBUX di ultimissima generazione, che guadagna molte nuove funzioni, tra cui quella “Smart Home”, per gestire dall’auto i servizi smart domestici. Per a prima volta il cockpit e il display di una Mercedes destinata ai privati hanno gli schermi girati di 6° verso il guidatore. Tante le chicche con cui cimentarsi, tra l’altro anche il finger print recognition, posizionato sotto il display centrale.

La Classe C ha un look molto sportivo con una linea slanciata e le proporzioni che puntano a trasmettere grande dinamicità e non poteva essere diversamente anche per quanto riguarda la firma luminosa. La nuova C avrà di serie i fari Leg High Performance ma potrà essere equipaggiata con i nuovi gruppi ottici Intelligent Digital Light, un innovativo sistema che aiuterà il guidatore e gli permetterà di comunicare con gli altri utenti della strada di notte.