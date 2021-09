La BMW i4 si mostra per la prima volta al pubblico europeo in occasione dell’IAA di Monaco. L’elettrica bavarese è la risposta dell’Elica alla Tesla Model 3 e arriverà nei garage dei primi clienti entro fine 2021. L’elettrica si basa sulla nuova Serie 4 Gran Coupé, da cui riprende forme, dimensioni e la praticità del portellone posteriore.

Sono diverse, però, le novità rispetto alla variante a benzina. Scopriamole tutte toccando con mano uno dei primi esemplari esposti al pubblico.

Potenza e ricarica

Per quanto il design sia piuttosto simile, la i4 ha degli elementi stilistici unici che la distinguono dalla Serie 4 tradizionale. Ad esempio, gli elementi grigi e blu rendono più elaborata e ricercata la carrozzeria, mentre gli specifici cerchi in lega sono stati studiati per ridurre la resistenza aerodinamica a vantaggio dell’autonomia.

La gamma dell’i4 si compone di due versioni: la eDrive40 sfrutta motore e trazione posteriore e ha 340 CV, mentre la più potente M50 ha le quattro ruote motrici e 544 CV.

In entrambi i casi, prestazioni e autonomia sono piuttosto interessanti. La eDrive40 scatta da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, tocca i 190 km/h di velocità massima limitata elettronicamente e può percorrere 590 km. La M50, invece, ha un’accelerazione di 3,9 secondi, 225 km/h di velocità massima e un’autonomia di 510 km.

Grazie al caricatore di bordo da 11 kW, le due i4 possono ricaricarsi in 8 ore collegandosi ad una wallbox a corrente alternata o ad una colonnina pubblica. Se si utilizza una colonnina in corrente continua da 200 kW come quelle della rete Ionity, invece, si passa dal 10 all’80% in circa 30 minuti.

Il centro di comando

L’abitacolo incorpora il nuovo stile delle BMW della gamma i. La plancia è dominata da due schermi, uno da 12,3” per il quadro strumenti e uno centrale per l’infotainment da 14,9”. I due display dell'i4 formano un unico pannello curvo e trasmettono un’elevata sensazione tecnologica.

Il concetto di “auto del futuro”, però, non è portato all’esasperazione come in altri modelli elettrici. Gli interni, infatti, conservano lo stile delle BMW più recenti e, in questo caso, della Serie 4 con motore termico.

Il look della plancia, dei sedili e del tunnel centrale, infatti, è praticamente immutato. Inoltre, i rivestimenti chiari di colore beige e l’ampia superficie vetrata dell’esemplare mostrato a Monaco mettono in evidenza l’ariosità dell’abitacolo.

Ricordiamo che la i4 è già ordinabile con prezzi da 60.900 euro per la eDrive40 e da 73.000 euro per la M50.