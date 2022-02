Attiva sin dalle origini nel settore dei SUV e fuoristrada, SsangYong è al posto giusto per cavalcare la tendenza del mercato che ha proprio nelle Sport Utility e crossover la categoria di maggior successo. E nel corso del 2022 il marchio coreano è pronto a lanciare ben 3 novità.

Dopo aver rinnovato completamente il suo modello più storico, Korando, SsangYong ha infatti in cantiere altri due modelli con caratteristiche molto differenti che dovrebbero permetterle di occupare meglio il cuore del mercato SUV. Inoltre, c'è in scaletta anche il primo modello elettrico, derivato dallo stesso Korando.

Ecco le novità SsangYong per il 2022:

SsangYong Korando E-Motion

Anche se secondo i piani dovrebbe esordire in Europa quest'estate, si sa ancora poco del nuovo modello elettrico, variante a zero emissioni della SsangYong Korando La Casa non ha infatti ancora diffuso notizie su motori e batterie.

Ssangyong Korando e-Motion

Sappiamo però che, stilisticamente, la Korando E-Motion riproporrà lo stesso design della versione endotermica, aggiungendo calandra “piena” e senza prese d’aria e profili blu. Una soluzione simile a quella proposta da altri SUV elettrici disponibili anche con motorizzazioni tradizionali, come la Hyundai Kona.

Nome SsangYong Korando E-Motion Carrozzeria SUV Motori Elettrici Data di arrivo Agosto 2022 Prezzi -

SsangYong X200

Con la sigla X200, SsangYong indica il progetto di un SUV compatto dal design vagamente rétro, che dovrebbe inserirsi nel filone dei modelli ispirati al passato e, al tempo stesso, con spiccate qualità da offroader come Ford Bronco, Suzuki Jimny e Jeep Wrangler.

SsangYong X200 concept

Si tratterebbe di una delle tante novità SUV per il 2022, con misure compatte e dallo spirito più classico rispetto a quelli prettamente urbani attualmente prodotti dalla Casa. Quanto alla meccanica, è probabile che proponga soluzioni almeno parzialmente elettrificate.

Nome SsangYong X200 Carrozzeria SUV Motori benzina ibridi (da confermare) Data di arrivo Autunno 2022 Prezzi -

SsangYong J100

Terza novità 2022, attesa nella seconda parte dell'anno, la SsangYong J100 sarà un modello di taglia media che dovrebbe affiancare la Rexton, posizionandosi al di sopra della Korando. Con la possibilità che venga presentato anche, se non esclusivamente, in versione elettrica.

SsangYong J100

Come per X200, i primi bozzetti mostrano linee solide che fanno pensare a un veicolo con una maggior vocazione al fuoristrada rispetto allo stesso Rexton, il quale con le generazioni si è spinto sempre di più verso l'uso stradale. Un ulteriore teaser lo mostra sovrapposto alle sagome dei vecchi Korando KJ e Musso/MJ, dei quali dovrebbe riprendere lo spirito.