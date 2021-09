Dopo la coupé Polestar 1 e la berlina Polestar 2 il brand 100% elettrico di Volvo si prepara al lancio di quello che, sulla carta, si prepara ad essere il suo modello di maggior successo: la Polestar 3. Un SUV medio anticipato qualche mese fa da una prima immagine teaser e poi tornato a nascondersi, in attesa del debutto.

Le informazioni sul suo conto sono praticamente pari a zero: sappiamo solo che, come il resto della gamma, sarà unicamente elettrico e - a guardare le forme ricoperte dal telo bianco - avrà un posteriore da coupé. A svelare alcune caratteristiche ci pensa oggi CarAndDriver con un'intervista al CEO Polestar Thomas Ingenlath, prima di tutto ufficializzando l'anno del debutto: 2022.

Solo 5 posti

Come già alcuni rumors suggerivano la Polestar 3 sarà disponibile unicamente in versione con 2 file di sedili. "Non ho nulla contro le auto a 7 posti" ha commentato Ingenlath, sottolineando però come una terza fila di sedili non avrebbe permesso al SUV elettrico di avere una forma da coupé. E non solo: 5 posti permettono di massimizzare lo spazio interno, dando maggiore sensazione di benessere a chi siede dietro.

Non si parla ancora di misure, capacità di carico o altro, ma è ben chiaro come la Polestar 3 - grazie anche alla sua meccanica studiata per le auto elettriche - offrirà praticamente gli stessi centimetri della Volvo XC90, pur avendo una lunghezza ben inferiore.

Polestar 1 Special Edition Polestar 2

Doppia scelta

Come la Polestar 2 poi il SUV elettrico svedese sarà disponibile in versione single o dual-motor, così da offrire anche la trazione integrale. Anche in questo caso i dati tecnici rimangono un mistero ma potrebbero ricalcare quelli della berlina: 2 versioni con motore singolo da 224 o 231 CV, una versione con doppio motore elettrico da 408 CV totali. Ad alimentarli potrebbe esserci una batteria da 78 kWh, per 500 km di autonomia circa e la possibilità di ricaricare fino a un massimo di 150 kW.

Assemblata in Carolina del Sud (USA), la Polestar 3 condividerà le linee produttive con le Volvo S60 e la prossima generazione di XC90, anch'essa prevista nel 2022 e mossa solo ed esclusivamente da motori elettrici.

Arriva la berlina

Nella sua intervista Ingenlath ha avuto modo di parlare anche dei futuri modelli Polestar, compresa la versione di serie della Precept Concept, berlina sportiva svelata al Salone di Ginevra 2020. "Credo in un mondo in cui tutti non si accontentano di una sola pietanza, sarebbe così noioso. La maggior parte dei ristoranti cerca di soddisfare diversi gusti, ed essere un marchio che avrebbe solo SUV sarebbe terrificante per me" ha dichiarato il numero uno di Polestar.