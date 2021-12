Se il 2021 ha messo Maserati di fronte a problemi vari, sia produttivi (crisi dei semiconduttori) sia organizzativi (riassetto degli stabilimenti torinesi), per il 2022 si conferma un programma decisamente esaltante: nel corso dell'anno vedremo infatti l'atteso SUV medio Grecale, posticipato da novembre alla primavera prossima, e grandi novità tra le sportive, incluse le prime elettriche.

Per un Grecale che slitta, per fortuna di poco, lasciando al 2021 soltanto il debutto di Levante Hybrid e l'arrivo sul mercato della MC20, il resto del programma dovrebbe invece essere rispettato: cosa che ci auguriamo, perché il 2022 è proprio l'anno in cui prenderà il via la fase più importante del rinnovamento per la Casa del Tridente, con il debutto della piattaforma elettrica Folgore.

Ecco dunque le novità Maserati del 2022:

Maserati Grecale

Fondamentale per portare il marchio a diventare un costruttore "di volumi", Maserati Grecale è il modello che andrà a competere con i migliori Sport Utility premium di taglia media come Porsche Macan, Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC, Volvo XC60 e Jaguar F-Pace, solo per citarne alcuni.

La piattaforma deriva dalla "Giorgio" di Alfa Romeo Stelvio, da cui eredita l'apprezzata dinamica, ma con misure un po' più abbondanti, passo di 2,90 metri e lunghezza di 4,85, per 535 litri di bagagliaio. Si tratta del modello più compatto dell'attuale produzione Maserati, e di uno dei più sportivi, anche se non si tratta di un SUV-Coupé ma ha un'impostazione tutto sommato classica.

Maserati Grecale

L'offerta di base avrà, come per Levante, un propulsore mild hybrid basato su un benzina 2.0 a 4 cilindri turbo e con potenza, in questo caso, di 300 CV, quello che abbiamo potuto provare su uno dei prototipi ancora mascherati poche settimane fa. Al di sopra V6 e, forse. V8 per la versione Trofeo, ma niente diesel. Versione elettrica nel 2023.

Nome Maserati Grecale Carrozzeria SUV medio Motori benzina, benzina ibrido plug-in, elettrico (2023) Data di arrivo marzo 2022 Prezzi da 65.000 euro (da confermare)

Maserati nuova GranTurismo

Lanciata oltre 10 anni fa e da poco tolta di produzione, la sportiva 2+2 Maserati GranTurismo attende una seconda generazione totalmente rinnovata che circola già da parecchio tempo sotto forma di prototipi vestiti con la carrozzeria della precedente o quella della Giulia. Potrebbe essere presentata simultaneamente alla GranCabrio, la versione decapottabile, che in ogni caso non arriverebbe molto più tardi.

Maserati GranTurismo 2022

Quanto alla meccanica, per ora sappiamo che conserverà l'impostazione tradizionale, almeno per i modelli a benzina che riceveranno dalla MC20 il potente 3.0 V6 Nettuno ma anteriore e probabilmente in una veste meno estrema rispetto a quella da 630 CV che spinge la supercar.

Prevista la variante elettrica Folgore che secondo i programmi annunciati lo scorso anno dovrebbe essere presentata o quantomeno annunciata assieme a quella a benzina, anche qui con un powertrain Folgore a 3 motori che debutterà poco prima sulla MC20 proprio nel 2022.

Nome Maserati Granturismo/GranCabrio Carrozzeria coupé e cabriolet Motori benzina, benzina ibrido, elettrici (Folgore) Data di arrivo luglio 2022 Prezzi da definire

Maserati MC20 Spider

La Maserati MC20 Spider, variante aperta del bolide MC20, è la prima delle novità previste per il 2022 in ordine di arrivo. Dovrebbe infatti essere presentata all'inizio dell'anno, poco prima del lancio di Grecale, anche se commercializzata verso la fine.

Maserati MC20 Spider

La Casa non ha fornito molti dettagli e non sappiamo con precisone se offrirà una capote in tela oppure, come le lontane cugine Ferrari V8, un tettuccio retrattile in metallo.

Nome Maserati MC20 Spider Carrozzeria Spider Motori benzina, elettrico (Folgore) Data di arrivo febbraio 2022 (Folgore: tarda primavera) Prezzi da 225.000 euro (da confermare)

Maserati MC20 Folgore

Il debutto della piattaforma elettrica Folgore, che sarà trapiantata su tutta la gamma nel giro di pochi anni, debutterà nel 2022 con la MC20 elettrica anche in variante Spider. Avrà tre motori, uno anteriore due posteriori, a garanzia di una dinamica di guida sofisticata e raffinata.

Maserati MC20 Folgore

Per ora non si conoscono molti dettagli, ma a grandi linee si sa che la potenza dovrebbe avvicinarsi a quella del modello a benzina, quindi raggiungere i 600 CV, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 100 kWh e una tensione di 800 Volt a garanzia di performance, anche di ricarica, degne delle aspettative.