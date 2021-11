La Maserati Grecale non è soltanto la sorella minore della Maserati Levante. E non è nemmeno solo il modello di accesso al marchio di lusso modenese, per le sue dimensioni più compatte rispetto alle Maserati più grandi e per i prezzi – da confermare - che dovrebbero stare al di sotto del listino della Ghibli.

La Maserati Grecale, infatti, è anche imparentata con la cugina Alfa Romeo Stelvio, come vi racconto meglio nel video. E ha nel mirino una rivale in particolare, la Porsche Macan.

Vi racconto allora com’è andato il primo test drive con un prototipo della Grecale in uno stato di sviluppo molto avanzato, organizzato sulle piste di prova del gruppo Stellantis a Balocco, tra Torino e Milano.

Lunga vita a “Giorgio”

Citare la Stelvio per parlare della Maserati Grecale non è solo un dovere di cronaca, per ricordare che la piattaforma telaistica di partenza è la stessa. Infatti è anche una soddisfazione per gli appassionati, visto che con la Grecale questa piattaforma, famosa per il piacere di guida e nata con l’Alfa Romeo Giulia nel 2015 e denominata “Giorgio”, continua ad essere sviluppata. Smentendo diverse indiscrezioni che in questi anni non vedevano un futuro per questa architettura meccanica così apprezzata da chi ama guidare.

In particolare, quello che cambia è il passo di 2,90 metri, più lungo di 8 centimetri rispetto all'Alfa Romeo Stelvio, che è anche più corta della Grecale, lunga 4,85 metri (15 centimetri in più dell’Alfa). Così c’è più spazio per i passeggeri posteriori e il bagagliaio, anche pensando alle esigenze specifiche dei clienti di mercati come la Cina e gli USA.

Ma c’è anche un carattere distintivo nel comportamento su strada della Grecale, che partendo da questa base è stata sviluppata con tarature specifiche di sospensioni, sterzo, freni e elettronica di controllo.

Nel filmato trovate il racconto in dettaglio di come i tecnici hanno lavorato per personalizzare l’auto ricercando più prestazioni e più comfort, essendo Maserati un marchio sportivo di lusso. Qui sottolineo solo un aspetto, che i più appassionati ricordano: il rapporto di demoltiplicazione dello sterzo resta diretto come quello della Stelvio, mantenendo una delle caratteristiche più apprezzate da chi ama guidare; la taratura del servosterzo, però, è stata ricalibrata per dare ancora più fiducia nell’impostare le traiettorie.

L’importanza del suono Maserati

Un altro elemento che ho cercato di farvi apprezzare nel video è il suono del motore. Per una Maserati, infatti, la voce del propulsore è un biglietto da visita formidabile, a cui ho voluto prestare particolare attenzione perché sotto il cofano del prototipo protagonista di questo test drive c’era un 4 cilindri 2.0 turbo benzina con sistema mild hybrid a 48 V. Potenza totale 300 CV, coppia 450 Nm. E si tratta della versione di ingresso della Grecale.

Il risultato in termini di piacevolezza sonora lo potete giudicare da voi, quello che posso aggiungere è che il compressore elettrico collegato alla turbina riempie l’erogazione del motore con una spinta sempre decisa, anche a bassi giri.

In abbinamento poi a delle soglie di intervento molto efficaci dell’elettronica per le mappature di motore, cambio, trazione integrale e controlli di trazione e stabilità. Che sono puliti, dolci e mai invasivi nella modalità di guida più tranquilla, e via via sempre più permissivi e capaci di interpretare le richieste anche dei guidatori più sportivi nei programmi GT e Sport. Peccato che non ci sia anche la possibilità di personalizzare in maniera indipendente i singoli parametri, mentre è sempre possibile selezionare con un tasto sul volante la taratura delle sospensioni.

A proposito del volante, nonostante la grandezza della strumentazione digitale, non è stato necessario rinunciare a una corona di diametro ridotto come sulle auto sportive, perché il display è stato incassato nel cruscotto per non influire sulla visibilità dello schermo. Cosa che, in questa fase prototipale non ho potuto mostrarvi nelle immagini, ma è un dettaglio che mi ha colpito guidando e ho voluto ricordarlo.

Scheda tecnica e prestazioni

Tra le informazioni che invece è già possibile diffondere, in attesa di pubblicare altri dettagli quando sarà presentata la versione di serie della Maserati Grecale, c’è la possibilità di scegliere fra tre diversi tipi di sospensioni: completamente meccaniche, con ammortizzatori a controllo elettronico e con sospensioni ad aria, con un’escursione di oltre 6 cm in abbinamento anche alla modalità di guida Off Road. La trazione integrale, inoltre, sarà di serie su tutti gli allestimenti della Grecale, per un tempo di accelerazione di 5,6 secondi nello 0-100 km/h e 240 km/h di velocità massima.

Le altre caratteristiche della scheda tecnica, invece, sono quelle riassunte qui sotto nella tabella.