Mazda prepara un 2022 di profondo rinnovamento, attuando un piano che a livello globale prevede il lancio di ben 13 nuovi modelli entro il 2025: queste novità si concentreranno soprattutto su SUV, e sull'elettrificazione che tuttavia procederà a tappe cadenzate e senza forzature eccessive.

L'anno inizierà infatti con l'arrivo dei M.Y. 2022 di Mazda 2, affiancata dal nuovo modello ibrido su base Toyota Yaris, di CX-5 e dell'intramontabile MX-5, tutti facelift accompagnati da aggiornamenti minori, ed entrerà nel vivo con la presentazione della nuova Mazda6 e di almeno un SUV tutto nuovo, CX-60, forse seguito già entro l'anno dal più grande CX-80.

Ecco dunque le novità Mazda per il 2022:

Mazda 2 M.Y. 2022 e Hybrid

L'inedita Mazda2 Hybrid è il primo modello tutto nuovo atteso in concessionaria nei primi mesi di quest'anno, ma che tuttavia non sostituisce subito la precedente versione dell'utilitaria giapponese. Si tratta di un modello a sé, realizzato sulla base della Toyota Yaris, diventa così il primo full hybrid di Mazda. La motorizzazione benzina-elettrica da 116 CV a trazione anteriore è proposta in tre allestimenti a partire da 20.300 euro.

Mazda2 Hybrid 2022

La Mazda2 non-ibrida resta invece a listino con le novità del M.Y. 2022, concentrate su allestimenti (inclusa la serie speciale Homura), colori, cerchi , finiture interne e infotainment, e motori benzina 1.5 dai consumi ancora ridotti a prezzi che partono da 18.300 euro.

Mazda2 2022

Mazda2 M.Y. 2022 e Mazda2 Hybrid sono le prime voci di Mazda nel calendario delle novità 2022, la prima già a tutti gli effetti in commercio, la seconda attesa per la primavera.

Nome Mazda 2 e Mazda 2 Hybrid Carrozzeria Berlina 2 volumi Motori Benzina, benzina full hybrid Data di arrivo Gennaio Mazda 2 2022, marzo Mazda2 Hybrid Prezzi da 18.300 a euro MY 2022, da 20.300 euro (Hybrid)

Mazda CX-5 M.Y. 2022

L'ultimo aggiornamento del SUV compatto Mazda CX-5 è stato presentato lo scorso settembre: ritocchi al frontale e alla calandra, nuovi colori e cerchi in lega, telaio affinato con sistema elettronico di gestione dinamica MI-Drive e gli allestimenti speciali Newground e Homura che si aggiungono ai Business ed Exceed.

Mazda CX-5 2022

I motori di Mazda CX-5 M.Y. 2022 restano i benzina 2.0 e 2.5 e i turbodiesel 2.2, con trazione integrale e cambio automatico disponibili a richiesta o direttamente di serie per le motorizzazioni più potenti.

Nome Mazda CX-5 Carrozzeria SUV compatto Motori Benzina e Diesel Data di arrivo Gennaio 2022 Prezzi Da 34.200 a 46.500 euro

Mazda6

La 4a generazione di Mazda6, ammiraglia della gamma europea, cambierà decisamente le carte in tavola: anticipata dalla concept Vision Coupé, che esalta le linee sportive da sempre prerogativa di questo modello, porterà al debutto un nuovo design della calandra che fisserà il family feeling della prossima generazione di modelli.

Mazda Vision Coupé Concept

Non solo stile: nuova Mazda6, attesa nella seconda metà dell'anno con commercializzazione tra la fine e il 2023, offrirà infatti gli annunciati nuovi motore a 6 cilindri benzina e diesel, con tecnologia mild hybrid e secondo voci da confermare anche la trazione posteriore, a ribadire l'intenzione di avvicinarsi ancora alle medie superiori di prestigio europee e giapponesi. Più avanti anche una versione ibrida plug-in e una elettrica.

Nome Mazda6 Carrozzeria Berlina, station wagon (da confermare) Motori Benzina e diesel mild hybrid Data di arrivo Settembre 2022 Prezzi -

Mazda CX-60/CX-80

Oltre alla Mazda6, la novità principale di Mazda sarà un inedito SUV medio, primo di una coppia di modelli a 5 e 7 posti che prenderanno le sigle di CX-60 e CX-80. La Casa potrebbe decidere di mostrarli entrambi nei prossimi mesi, dando il suo contributo alla lunga lista di SUV in arrivo nel 2022, ma i lanci sono attesi separatamente con la sola CX-60 già in effettivamente in vendita entro l'anno.

Mazda CX-50

La nuova Mazda CX-60 dovrebbe avere una taglia più generosa di quella di CX-5, con lunghezza prossima i 4,8 metri ma un design simile a quello della CX-50 (nella foto), appena lanciata sul mercato americano e in attesa di essere seguita dai modelli CX-70 e CX-90.

Nome Mazda CX-60 e CX-80 Carrozzeria SUV Motori Benzina e diesel mild hybrid Data di arrivo Giugno 2022 (CX-60, da confermare) Prezzi -

Mazda MX-5 M.Y. 2022

Mazda MX-5, la roadster più venduta di tutti i tempi sarà disponibile a breve con una gamma aggiornata: nuovi colori, anche per la capote, e nuove finiture anche interne sono le novità estetiche, mentre il telaio è stato affinato con un sistema che migliora la stabilità in curva.

Mazda MX-5 2022

Quanto ai motori, non annunciano novità: l'evoluzione elettrificata di Mazda MX-5 arriverà tra 2 anni con la prossima generazione, che diventerà mild hybrid, per intanto si confermano quindi i benzina 1.5 e 2.0 da 132 e 184 CV.