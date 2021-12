La Mazda MX-5 si aggiorna per il 2022 per rendere ancora più completa la dotazione. Non solo estetica, però: la roadster giapponese riceve anche un equipaggiamento specifico per sospensioni e freni.

Tutte le novità riguardano le versioni che saranno prodotte da metà gennaio 2022 e che verranno vendute in Giappone e Regno Unito. Al momento, non è chiaro se vedremo le stesse modifiche anche sulle MX-5 MY22 “italiane”.

C’è anche un’edizione speciale per il Giappone

Mazda ha reso ancora più personalizzabile la propria MX-5. Nella selezione di vernici fa il suo esordio la tinta Platinum Quartz Metallic disponibile anche per la RF. Inoltre, la MX-5 con tetto in tela può contare su una nuova capote blu scura abbinata ad interni in pelle nera.

I soli clienti giapponesi potranno ordinare la versione speciale 990S. Il numero è un riferimento al peso totale del modello che si ferma, appunto, a 990 kg risultando così appena 30 kg più pesante della storica MX-5 del 1989. La “dieta dimagrante” della Mazda è composta (tra le altre aggiunte) da cerchi in lega da 16” firmati Rays più leggeri di 800 grammi l’uno rispetto a quelli montati comunemente.

In più, è presente l’impianto frenante Brembo con dischi ventilati e una serie di modifiche alla taratura delle sospensioni, dello sterzo e dell’erogazione della potenza.

Così è più stabile

A livello di assetto, l’introduzione più importante per la Mazda MX-5 MY 2022 è rappresentata dalle sospensioni Kinematic Posture Control. Il sistema analizza in tempo reale la curva e la differenza di velocità tra le ruote posteriori sinistra e destra. Nel momento in cui si frena, il KPC genera una forza “anti-sollevamento” che mantiene stabile l’auto migliorando l’esperienza di guida.

Nella gamma restano sempre confermati il 1.5 da 132 CV e il 2.0 da 184 CV. In Giappone, i listini partiranno dall’equivalente di circa 22.500 euro. Come detto, però, per disponibilità e prezzi europei e italiani è necessario attendere delle conferme ufficiali da Mazda.