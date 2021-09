La nuova Subaru Solterra, il primo SUV completamente elettrico del marchio delle Pleiadi, si svela in un nuovo video teaser.

Le immagini rivelano le forme del modello in arrivo realizzato in collaborazione con Toyota con angolazioni inedite della zona anteriore e del posteriore.

Vista generale del veicolo

Il video mescola scatti della Solterra e immagini della natura come il cinguettio degli uccelli e il vento che soffia tra l'erba. Il filmato mostra nuovi fotogrammi dedicati alla zona parte posteriore, inclusi lo spoiler e i gruppi ottici dalla forma angolare, mentre nella zone anteriore si evidenziano i gruppi ottici con tecnologia a LED caratterizzati dalla presenza di quattro proiettori quadrati.

Il resto del filmato include alcune scene in movimento del SUV a emissioni zero, ma l’inquadratura lontana non consente di vedere particolari dettagli. Le immagini interne mostrano un quadro strumenti digitale posizionato in alto, lontano dal volante, e si notano uno schermo del sistema infotainment di grandi dimensioni e un touchpad sulla console centrale.

Stessa piattaforma della Toyota BZ4X

La Solterra è la versione Subaru del crossover elettrico Toyota BZ4X. I due modelli condividono un design molto simile, fatta eccezione per piccole differenze nella zona anteriore e posteriore. Per quanto riguarda i propulsori che equipaggeranno i modelli al momento non ci sono informazioni specifiche, le uniche certezze sono che la Solterra avrà la trazione integrale e una configurazione a due motori.

La Solterra sarà lanciata sul mercato nel 2022, ma la presentazione ufficiale potrebbe arrivare presto visti i teaser susseguitisi nell’ultimo periodo. Non a caso Toyota ha intenzione di far debuttare il crossover elettrico BZ4X prima della fine dell'anno con vendite a partire dalla metà del 2022.