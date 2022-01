Il 2022 sarà l'anno dei SUV? Per Dacia senz'altro sì. Attento com'è alle mode, dopo il grande successo di Duster, che dura ormai da quasi 10 anni, ora il brand romeno si prepara a rafforzare l'offerta con SUV e crossover.

Si partirà, per così dire, dalla Duster stessa, in attesa della versione Extreme, antipasto per l'arrivo di un modello di taglia media, quel Bigster anticipato da un'interessante concept car lo scorso anno e in arrivo nel 2025. Prima però avremo il lancio del crossover Jogger, che ha sostituito la più classica Lodgy.

Ecco le novità Dacia per il 2022:

Dacia Jogger

Il crossover Dacia Jogger è stato presentato al Salone di Monaco a settembre e lanciato a inizio dicembre 2021, con il listino ufficiale e l'apertura degli ordini. Ricopre il ruolo di familiare a 5/7 posti in precedenza affidato a Lodgy e a Logan MCV, ma con un design più accattivante e una fisionomia da wagon/crossover, appunto.

Dacia Jogger (2021)

Il primo modello Dacia a comparire nel calendario delle novità 2022 è lungo poco più di 4,5 metri, con un bagagliaio che va da un minimo di 160 litri (7 posti) a oltre 1.800, offre una gamma composta unicamente da motori a benzina o benzina/GPL. Niente diesel, opzione che ormai rimane soltanto per Duster. I prezzi partono da 14.650 euro.

Nome Dacia Jogger Carrozzeria Crossover compatto Motori Benzina e benzina/Gpl Data di arrivo Marzo 2022 Prezzi da 14.650 a 18.350

Dacia Duster Extreme

Modello di punta della gamma Dacia, Duster ha deliziato il pubblico con diverse serie speciali sempre piuttosto ben accolte: quella annunciata per il 2022 e mostrata con largo anticipo si chiama Extreme, che arriverà nella tarda primavera.

Si caratterizza per finiture esterne in nero e arancione su prese d’aria, calotte degli specchietti, barre portatutto e paraurti anteriore, oltre che per i cerchi in nero lucido, e si abbina alle tinte di carrozzeria Glacier White, Pearl Black, Comet Gray, Iron Blue, Arizona Orange e Urban Gray, l'ultima nuova.

Dacia Duster Extreme 2022

Dacia Duster Extreme è un'edizione limitata ma si potrà ordinare con tutti i motori a listino, dunque con i benzina 1.0 e 1.3 turbo TCe da 91 e 150 CV, il 1.0 turbo a benzina/Gpl, ma con climatizzatore automatico, bracciolo centrale, Media Nav da 8” con navigazione, Wi-Fi e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto. I prezzi dovrebbero partire da 18.500 euro.