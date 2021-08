Negli scorsi mesi la Dacia Duster ha ricevuto un restyling che ne ha aggiornato stile e dotazione. Insieme al facelift, la gamma del SUV best-seller si allarga con l’aggiunta della versione “Extreme”.

L’allestimento Dacia Duster Extreme in tiratura limitata si va ad aggiungere alle varianti già esistenti e arriverà in concessionaria nel corso del 2022.

Si riconosce dai dettagli

L’allestimento Extreme si basa sulla Prestige offrendo qualcosa in più a livello di equipaggiamento. Di serie troviamo il climatizzatore automatico, il bracciolo centrale e il sistema d’infotainment Media Nav con schermo da 8” con navigazione, Wi-Fi e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

Esteticamente la Duster Extreme si distingue per i dettagli neri e arancioni che rendono più aggressive le linee del SUV rumeno. In particolare, si notano gli elementi colorati su prese d’aria, calotte degli specchietti, barre portatutto e paraurti anteriore. Nuovi anche i cerchi in alluminio in nero lucido.

Tra le tinte si possono scegliere le colorazioni Glacier White, Pearl Black, Comet Gray, Iron Blue, Arizona Orange e la nuova Urban Gray.

Motorizzazioni e prezzi

La versione Extreme della Duster è abbinabile alle consuete motorizzazioni disponibili in Italia. Il listino della Dacia si compone di due unità a benzina (un 1.0 e un 1.3 turbo rispettivamente da 90 e 150 CV), un 1.5 diesel da 116 CV e un 1.0 a GPL da 101 CV.

La Casa non ha comunicato i prezzi ufficiali della Dacia Duster Extreme, ma è probabile che il modello venga proposto con una leggera maggiorazione rispetto alla Prestige da cui deriva.

Questo allestimento parte da 17.650 euro per la versione a benzina ed è probabile che l’Extreme possa costare 500-1000 euro in più.