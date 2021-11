Le novità DS per il 2022 arrivano dopo un 2021 segnato da 2 lanci importanti come quello dell'ammiraglia DS 9 e della nuova generazione di DS 4. Il brand premium (assieme a Lancia e Alfa Romeo) di Stellantis ha ora una gamma che copre i segmenti principali, con anche una proposta 100% elettrica come la DS 3 Crossback E-Tense, mentre il resto è disponibile o con motori endotermici o con powertrain ibridi plug-in.

I lanci per il 2022, escludendo la stessa DS 4 che avrà nel prossimo il suo primo anno completo di presenza sul mercato, saranno quindi concentrati su arricchimenti di gamma per i modelli già in commercio, attraverso nuove edizioni speciali.

Il primo aggiornamento di sostanza è infatti atteso per l'autunno 2022, quando dovrebbe essere svelato il restyling del primo modello di questa nuova fase, ovvero la DS 7 Crossback. Ma come sempre, ci aspettiamo anche qualche anteprima.

Ecco, dunque, cosa ci riserva DS per il 2022:

DS 3 Crossback E-Tense

Per la versione elettrica della DS 3 Crossback è stato annunciato un aggiornamento tecnico che, pur senza modifiche di particolare rilievo, aumenta la percorrenza potenziale dai 300 km precedentemente dichiarati a 341.

DS 4 Crossback E-Tense

Si tratta di un guadagno del 7% ottenuto senza toccare batteria e motore, che restano gli stessi con 50 kWh di capacità per la prima e 100 kW di potenza (136 CV) per il secondo. Le novità sono nella nuova pompa di calore per il sistema di riscaldamento, che limita l'assorbimento di energia, e in un diverso rapporto di trasmissione per il riduttore monomarcia, due interventi in grado di migliorare la media calcolata nel ciclo di omologazione.

Nome DS 3 Crossback E-Tense Carrozzeria SUV Motori elettrico Data di arrivo dicembre 2021-gennaio 2022 Prezzi da 41.250 euro

DS 4

La berlina/crossover DS 4 è appena stata lanciata e compare già regolarmente a listino, ma come tutti i modelli arrivati in commercio a fine anno sarà effettivamente disponibile tra qualche settimana, quindi alle soglie del 2022.

DS 4

Di interessante, oltre alla corporatura e al design, c'è una gamma piuttosto articolata che affianca ai "soliti" benzina e turbodiesel anche l'ibrido plug-in nell'unica variante da 225 CV. L'offerta di versioni ibride potrebbe essere arricchita più avanti, visto che "in casa" ci sono quella da 180 CV e quella con motore elettrico supplementare e trazione integrale da 300 CV.

Nome DS 4 Carrozzeria berlina-crossover Motori benzina, diesel, benzina ibrido plug-in Data di arrivo febbraio 2022 Prezzi da 30.250 euro

DS 4 E-Tense elettrica

La dicitura E-Tense in Casa DS indica i modelli elettrificati e la DS 4 potrebbe diventare il primo modello ad offrire simultaneamente sia l'ibrido sia l'elettrico puro. Potrebbe perché il suo arrivo è previsto per il 2024 e nel frattempo non si esclude che qualcosa possa ancora cambiare nella gamma DS.

DS 4 E-Tense elettrica

Il 2022 non annuncia novità in questo senso, tuttavia la piattaforma su cui nasce DS 4 è la stessa delle nuove Peugeot 308 e Opel Astra che la variante elettrica la metteranno a listino un po' prima, nel 2023, e per questo non è da escludersi qualche anticipazione sulle caratteristiche del nuovo powertrain già alla fine dell'anno prossimo.

Nome DS 4 E-Tense Carrozzeria berlina-crossover Motori elettrico Data di arrivo 2024 (possibile anteprima nel tardo 2022) Prezzi -

DS serie speciali

Le novità auto 2022 di DS si concentreranno non solo su modelli completamente nuovi o oggetto restyling, ma anche su nuove serie limitate come quelle realizzate per DS 3 e DS 3 Crossback in collaborazione con Ines de la Fressange o la DS 7 Louvre. Non è da escludere che l'iniziativa riguardi anche la nuova DS 4.

DS 3 Crossback Ines de la Fressange

Nome - Carrozzeria (varie) Motori - Data di arrivo primavera 2022 Prezzi -

DS 7 Crossback

In commercio dal 2018, la DS 7 Crossback si ritrova ad essere il modello più "datato" nell'attuale freschissima gamma del marchio e dunque il primo di cui è lecito attendersi un aggiornamento di metà carriera dopo i canonici 3 anni, che sarà l'unica voce un po' sostanziosa per DS nel calendario novità 2022.

DS 7 Crossback

A livello estetico dovrebbe portare ritocchi alle linee del frontale e della coda con qualche spigolo in più come sulla DS 4, dalla quale è probabile che erediti qualche novità come il controller a sfioramento, mentre dalla gamma motori non ci si aspettano particolari novità. Non l'elettrico comunque, che aspetterà la prossima generazione.